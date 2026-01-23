DGM detiene 2,700 haitianos indocumentados y deporta 2,347

SALCEDO, República Dominicana.- Al menos 2,700 haitianos indocumentados fueron detenidos en las últimas 48 horas, de los cuales 2,347 fueron repatriados.

La Dirección General de Migración (DGM) informó que las detenciones fueron realizadas en combinación con las Fuerzas Armadas y la Policía.

Detalló que en el Gran Santo Domingo fueron detenidos 320, en Espaillat-Moca 108, San Juan de la Maguana 138, La Vega 94, Dajabón 103, Pedernales 271.

Otros 816 fueron retenidos por el Ejército de República Dominicana, Policía Nacional y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT).

También se realizaron operativos en San Cristóbal, La Romana, Montecristi, Elías Piña, Jimaní, Barahona, Tamayo y Vicente Noble.

Las deportaciones fueron realizadas por los puestos fronterizos de Dajabón (757), Elías Piña (221), Jimaní (258) y Pedernales (167).

