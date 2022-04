Devers y Hernández conectan jonrones; Franco batea tres hits

Rafael Devers

NUEVA YORK.- Josh Donaldson coronó su debut con los New York Yankees al batear un sencillo productor en la undécima entrada, para que New York superara 6-5 a los Boston Red Sox.

La última vez que los Yankees habían dejado tendidos en el terreno a sus rivales en un juego inaugural de la campaña se remontaba a 1957, cuando Yogi Berra anotó la carrera de la diferencia.

New York estaba en desventaja por 3-0 antes de que su as Gerrit Cole sacara un solo out. Pero terminó derrotando a sus acérrimos rivales.

Xander Bogaerts puso en ventaja a los Red Sox por 5-4 en el décimo capítulo, con un sencillo productor ante Michael King, quien eventualmente se llevó el triunfo. Fue el tercer hit de Bogaerts en el encuentro.

El emergente venezolano Gleyber Torres empató la pizarra en la parte baja del inning por medio de un elevado de sacrificio ante Ryan Brasier.

Donaldson, adquirido el mes pasado a Minnesota Twins, pegó un rodado de sencillo por el centro del diamante frente al novato Kutter Crawford en la apertura del undécimo episodio. Isiah Kiner-Falefa, quien comenzó la entrada como corredor automático en la intermedia, anotó al debutar con New York.

Por los Red Sox, los puertorriqueños Enrique Hernández de 4-0 con una anotada, Christian Vázquez de 3-1. El dominicano Rafael Devers de 4-1 con una anotada y dos impulsadas.

Por los Yankees, el venezolano Marwin González sin turno oficial, pero con una anotada. El venezolano Torres sin turno oficial pero con una empujada.

DETROIT 5 MEDIAS BLANCAS 4

DETROIT — En su debut con Detroit Tigers, Javier Baez bateó un sencillo productor que, una vez vez avalado por la repetición en video, dio el viernes a los Tigres un triunfo de 5-4 sobre los Chicago White Sox.

Con dos outs y un corredor en la antesala en el noveno inning, Báez conectó un batazo al jardín derecho frente a Liam Hendricks. AJ Pollock corrió hacia la barda y pareció realizar la atrapada, si bien malabareó la esférica.

Sin embargo, ésta golpeó la barda antes de llegar al guante del jardinero.

Los Tigres comenzaron a festejar cuando se percataron de lo ocurrido. Y el equipo, con su nueva imagen, armó la celebración con su público por la victoria en el juego inaugural de la campaña, luego que el umpire Marvin Hudson anunció que se había cambiado la decisión original, que había señalado out.

Eric Hasse bateó un jonrón ante Hendricks (0-1) al comienzo de la novena entada.

Andrew Vaughn quebró el empate por Chicago mediante un cuadrangular solitario frente al dominicano Gregory Soto en la parte alta del noveno episodio.

El venezolano Miguel Cabrera llegó a 2.988 hits en su carrera, para dar a los Tigres el empate 3-3 en el octavo inning.

Por los Medias Blancas, los cubanos Luis Robert de 4-2 con una empujada, Jose Abreu de 3-0 con una anotada, Yasmani Grandal de 3-0. Los dominicanos Eloy Jimenez de 4-1 con una remolcada, Leury Garcia de 4-0.

Por los Tigres, el puertorriqueño Báez de 5-2 con una empujada. El dominicano Jeimer Candelario de 4-1 con una remolcada. El venezolano Cabrera de 4-1 con dos impulsadas.

FILIS 9 ATLETICOS 5

FILADELFIA.- Kyle Schwarber sacudió un cuadrangular en su primer turno al bate con los Philadelphia Phillies, que doblegaron el viernes 9-5 a los Oakland Athletics, en el juego inaugural de la campaña para ambos clubes.

Bryce Harper, el Jugador Más Valioso de la campaña anterior en la Liga Nacional, empujó una carrera y Aaron Nola repartió siete ponches.

El primer juego inaugural de Schwarber en Philadelphia resultó memorable para el toletero de 29 años. Un mes después de firmar un convenio de cuatro años y $79 millones de dólares, Schwarber envió la pelota a 427 pies del plato por todo el jardín derecho frente al abridor Frankie Montas (0-1), apenas en su séptimo pitcheo del encuentro.

Entusiasmado, Schwarber recorrió los senderos. En 14 ocasiones durante su carrera ha logrado un vuelacerca en el primer turno de un encuentro.

Los 44.232 espectadores que llenaron el graderío aclamaron a Schwarber, quien lanzó su casco y salió de nuevo desde la cueva para agradecer las aclamaciones.

La diversión comenzaba apenas en Philadelphia.

Schwarber gestionó un boleto con un out en la tercera entrada, lo que encendió un ataque de cuatro anotaciones. El público pidió a coro que Harper sea de nuevo el Jugador Más Valioso, desde que se le presentó hasta su último turno.

Por los Athletics, el venezolano Elvis Andrus de 4-0.

Por los Phillies, el dominicano Jean Segura de 3-1 con una anotada.

RAYS 2 ORIOLES 1

ST. PETERSBURG, Florida. — El dominicano Wander Franco bateó tres hits, su compatriota Francisco Mejía quebró el empate mediante un elevado de sacrificio como emergente en el octavo inning, y los Tampa Bay Rays superaron el viernes 2-1 a los Baltimore Orioles.

Tampa, monarca vigente de la División Este de la Liga Americana, triunfó así en su juego inaugural de la temporada.

Franco comenzó el ataque decisivo con un sencillo al bosque derecho frente al relevista Dillon Tate. Fue el primer encuentro del astro incipiente de 21 años desde que firmó un contrato por 11 temporadas y $182 millones de dólares durante el receso previo a la campaña.

En su temporada de novato, bateó para .288 con siete jonrones y 39 remolcadas en 70 juegos.

El emergente Ji-Man Choi recibió un boleto y el cubano Randy Arozarena, Novato del Año en 2021 en la Liga Americana, se embasó mediante un batazo dentro del cuadro para llenar las bases ante el derecho puertorriqueño Jorge López (0-1).

Brandon Lowe bateó para una jugada forzada en el plato, que retiró a Franco de las bases. Mejía elevó después su globo de sacrificio al prado izquierdo.

Andrew Kittredge (1-0), el quinto de siete lanzadores de Tampa Bay, resolvió un inning.

Por los Orioles, los venezolanos Anthony Santander de 3-1 con una anotada, Robinson Chirinos de 3-0. El mexicano Ramón Urías de 4-1. Los dominicanos Henry Mateo de 3-1, Kelvin Gutiérrez de 3-0, Rougned Odor de 1-1.

Por los Rays, los cubanos Yandy Díaz de 4-1 con una anotada, Arozarena de 4-2. Los dominicanos Franco de 4-2, Mejía sin turno oficial pero con una remolcada, Manuel Margot de 2-2. El colombiano Harold Ramírez de 3-0.

DODGERS 5 COLORADO 3

DENVER.– Freddie Freeman se embasó tres veces y anotó una carera en su debut con Los Ángeles Dodgers, que se impusieron el viernes 5-3 sobre los Colorado Rockies al poner en marcha su temporada.

Freeman se ponchó en su primer turno. Fue golpeado después por un lanzamiento, recibió un boleto y bateó un sencillo antes de dejar que pasara el tercer strike en el octavo capítulo.

El primera base, Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2020, firmó un convenio por seis años y $162 millones de dólares con Los Ángeles, luego de guiar a los Atlanta Braves a la conquista de la última Serie Mundial.

Kris Bryant, la mayor adquisición de Colorado durante el receso entre campañas, bateó un doble y recibió una base por bolas, pero se ponchó ante Craig Kimbrel cuando había un corredor a bordo para que el encuentro concluyera.

Bryant firmó por siete años y $182 millones de dólares con los Rockies, que lo contemplan como un gran bate en la parte alta del orden.

Walker Buehler comenzó la temporada con la misma solidez que mostró en 2021. Se llevó el triunfo al tolerar dos carreras y cuatro inatrapables en cinco innings y recetó cinco ponches.

El derecho viene de una campaña con foja de 16-4 y finalizó cuarto en la votación para el Cy Young de la Liga Nacional.

Por los Dodgers, no batearon latinoamericanos.

Por los Rockies, el venezolano Elías Díaz de 4-1 con una anotada. El cubano José Iglesias de 4-1 con una remolcada.

