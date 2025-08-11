Detienen en RD a exalcaldesa Haití señalada por actos ilícitos

Rosemila Petit-Frére

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) de la República Dominicana detuvo a su arribo al Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, de Puerto Plata, a la empresaria haitiana Rosemila Petit-Frére, señalada en su país por presunta participación en actos ilícitos.

Contra la también exalcaldesa de la comuna Arcahaie, en Haití, quien llegó en un vuelo procedente de Canadá, existen denuncias internacional por corrupción.

Petit-Frére, a quien se le atribuye la propiedad de la radio haitiana Téle Monopole, fue aprehendida «para interpelarla sobre informes de inteligencia recibidos que señalaban que traería consigo una alta suma de dinero», informó la DGM en un comunicado.

Las autoridades no encontraron dinero en efectivo en el equipaje de la detenida, pero sí «cheques de diferentes montos», por lo que fue escoltada hasta Santo Domingo, «para continuar con los interrogatorios y coordinar su entrega a las autoridades haitianas».

