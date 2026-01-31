Detienen decenas motociclistas SD por cruzar semáforos en rojo

Santo Domingo, 31 ene.- La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) informó que este sábado en horas de la mañana ha realizado 50 fiscalizaciones, logrando la retención de 43 motocicletas, cuyos conductores fueron sorprendidos cruzando los semáforos en rojo en distintas intersecciones del Distrito Nacional.

La Dirección General señaló en un comunicado que esta infracción es «altamente peligrosa» y «continúa siendo una de las principales causas de accidentes y pérdidas humanas en el tránsito».

«Como parte del enfoque preventivo y educativo, los motoristas intervenidos fueron orientados por los agentes y se les entregó material informativo (brochure) sobre educación vial, resaltando la importancia de respetar la luz roja del semáforo y las consecuencias que conlleva ignorar las señales de tránsito», detalló la Digesett.

Las operaciones, que se realizaron en coordinación con la Policía Preventiva, se desarrollaron en intersecciones de alto flujo vehicular como la avenida Máximo Gómez con 27 de Febrero, Winston Churchill con 27 de Febrero, doctor Fernando Alberto Defilló con John F. Kennedy, Ortega y Gasset con John F. Kennedy, entre otras del Distrito Nacional.

El director de la Digesett, general Pascual Cruz Méndez, pidió a los motoristas y demás conductores a conducir con responsabilidad y recordó que «ignorar la señal roja del semáforo no solo constituye una violación a la normativa vigente, sino que representa un grave riesgo para su propia vida y la de los demás usuarios de la vía».

«Desde la Digesett continuaremos implementando acciones preventivas y de control, orientadas a salvar vidas y a promover un tránsito más seguro, ordenado y consciente en todo el país», añadió Cruz Méndez. EFE

pma