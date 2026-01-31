Detienen decenas motociclistas SD por cruzar semáforos en rojo
Santo Domingo, 31 ene.- La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) informó que este sábado en horas de la mañana ha realizado 50 fiscalizaciones, logrando la retención de 43 motocicletas, cuyos conductores fueron sorprendidos cruzando los semáforos en rojo en distintas intersecciones del Distrito Nacional.
La Dirección General señaló en un comunicado que esta infracción es «altamente peligrosa» y «continúa siendo una de las principales causas de accidentes y pérdidas humanas en el tránsito».
«Como parte del enfoque preventivo y educativo, los motoristas intervenidos fueron orientados por los agentes y se les entregó material informativo (brochure) sobre educación vial, resaltando la importancia de respetar la luz roja del semáforo y las consecuencias que conlleva ignorar las señales de tránsito», detalló la Digesett.
Las operaciones, que se realizaron en coordinación con la Policía Preventiva, se desarrollaron en intersecciones de alto flujo vehicular como la avenida Máximo Gómez con 27 de Febrero, Winston Churchill con 27 de Febrero, doctor Fernando Alberto Defilló con John F. Kennedy, Ortega y Gasset con John F. Kennedy, entre otras del Distrito Nacional.
El director de la Digesett, general Pascual Cruz Méndez, pidió a los motoristas y demás conductores a conducir con responsabilidad y recordó que «ignorar la señal roja del semáforo no solo constituye una violación a la normativa vigente, sino que representa un grave riesgo para su propia vida y la de los demás usuarios de la vía».
«Desde la Digesett continuaremos implementando acciones preventivas y de control, orientadas a salvar vidas y a promover un tránsito más seguro, ordenado y consciente en todo el país», añadió Cruz Méndez. EFE
pma
Deberían de quitarle los motores ponerle una multa $ 50 000 y 3, meses cárcel a eso fasineroso ellos se creen que por qué dique está trabajando buscándose el moro de los hijos cren que tienen derecho a hacer lo que le de gana actúan como delincuente. Lo ciudadanos nos quejamos de maidito haitiano. Pero estos maidito motorista son una plaga peor de los granos haitiano mil veces es en sobra que tienen la gente. Son uno fasineroso.
Excelente
LOS MOTORISTAS EN SU IGNORANCIA, VINCULADA A TODOS TIPOS DE VICIOS, SE CONSIDERAN LOS DUEÑOS DE LA VIA PUBLICA. ESO DE AUTORIDADES DE TRANSITO TERRESTRE DE LA ANTIGUA LEY 241 Y ACTUAL LEY DE TRANSITSO 63—17, ESO PARA ELLOS NO SIGNIFICA NADA NI LO ENTIENDEN, PORQUE SON ANALFABETOS ACASO CON LICENCIA MAL HABIDA DE CONDUCIR. INSULTAN LOS CONDUCTORES DE VEHICUL0S, LO CH0CAN A PR0’POSITO, O SEA SON EL TERROR EN EL TRANSITO. HAY QUE PARAR ESO.
Ya es tiempo de organizar nuestro país,por favor no más basura por doquier,no más personas comiendo dentro de los rios y tirando todas la basura en el rio estamos muy mal acostumbrado y mucha falta de educación desgraciadamente