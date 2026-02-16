Detienen a 3,513 extranjeros indocumentados; deporta 2,896

Detenidos por la DGM

SANTO DOMINGO. – La Dirección General de Migración (DGM) de la República Dominicana informó que entre el viernes 13 y el domingo 15 de febrero, durante operativos en todo el territorio nacional, fueron detenidos 3,513 extranjeros en condición migratoria irregular.

En el mismo periodo regresaron a su país de origen 2,896, en jornadas diurnas y nocturnas efectuadas en respaldo a la seguridad ciudadana.

El director general de la institución, Vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD, explicó que estas acciones forman parte de un programa permanente para supervisar, regular y controlar la inmigración principalmente en zonas rurales, cascos urbanos y polos turísticos.

El funcionario precisó que la DGM actúa de manera preventiva y reactiva, en coordinación con la Policía, los cuerpos militares y en comunicación con autoridades locales.

INTENSIFICAN ACCIONES

El viernes 13, el sector Los Mina, en Santo Domingo Este, fue intervenido con 454 detenidos en un solo operativo. Ese día, los agentes arrestaron a 1,057 personas, mientras que otras 300 fueron entregadas a la DGM por organismos de seguridad.

El sábado 14, se detuvo a 1,132 individuos en acciones realizadas en el Gran Santo Domingo, la región Norte y la zona fronteriza.

El domingo 15 los arrestos sumaron 1,024, con recorridos preventivos en importantes vías y sectores del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional.

En la región Este, las autoridades pusieron en marcha intervenciones en localidades y zonas turísticas de la provincia de La Altagracia.

En el Sur, Suroeste y Cibao, se ejecutaron operativos en provincias fronterizas y municipios estratégicos.

TRASLADADOS A CENTROS DE PROCESAMIENTO

Los aprehendidos fueron trasladados a los centros de procesamiento migratorio para su identificación biométrica, depuración y posterior repatriación.

La DGM recordó que la línea 311 de “Atención al Usuario” permanece habilitada para recibir información y solicitudes de mediación.

