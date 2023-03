La ciudadanía percibe cómo en los últimos meses se está produciendo un creciente deterioro en los servicios públicos que hasta hace poco funcionaban a satisfacción de sus usuarios.

No se trata ya sólo de las más que reiteradas quejas por los tormentosos apagones y los aumentos en la tarifa eléctrica, el desayuno escolar, o el colapso de los servicios hospitalarios que se producen con más frecuencia que lo que podrían explicar los miles de ciudadanos afectados, que ven su salud agravada cada día, sin que por parte de los responsables se vislumbren soluciones.

Sólo hay que ir a cualquier institución pública del Poder Ejecutivo para percatarse en verdad de lo precario que se ofrecen los servicios públicos, y de los inconvenientes y vicisitudes por los que hay que pasar para obtener un servicio por más sencillo que sea, cosas que entendíamos habían sido superadas ya en la Administración Pública.

Ese deterioro de los servicios públicos se viene dando en la gran mayoría de las instituciones públicas, a tal punto que ante los obstáculos, retrasos y lentitudes que se han generados en los últimos dos (2) años, han resurgidos los mal llamados “buscones”, que hacía ya más de 15 años se habían erradicados de las instituciones públicas.

En instituciones como la Procuraduría General de la República (Malecón Center), con la entrega de Certificados de No Delincuencia, en el Ministerio de Interior y Policía, con la Licencia de Armas de Fuego, en Medio Ambiente y Agricultura, con los permisos, se hace notoria la presencia de “buscones” para agilizar y facilitar servicios que hasta hace apenas dos (2) años se otorgaban sin mayores inconvenientes.

Lo que está ocurriendo en la Dirección General de Pasaporte no encontrará jamás ninguna explicación satisfactoria de parte de las autoridades actuales.

El hecho de no saber o no querer llevar los procedimientos ya establecidos por anteriores gestiones, ha provocado un retroceso muy lamentable de los servicios que presta esta institución, causando serios trastornos y contratiempos a miles de dominicanos que acuden a esa Dirección y ven frustrados sus deseos de adquirir o renovar su libreta.

Procesos que ya estaban sistematizados y digitalizados en esta Dirección han sido descontinuados casi en su totalidad, dando lugar a que colapsen casi todos los servicios que presta esa institución, y que provocaron el agotamiento de libretas de Pasaporte.

Por otra parte, en los últimos días hemos podido notar largas filas de vehículos que hacen uso del pase rápido (Bypass) en los Peajes, y esto es motivado a que de manera intermitente colapsa el sistema de Bypass, sin que hasta la fecha se de alguna justificación de tal situación, algo que no había ocurrido nunca desde que empezó a funcionar este sistema en nuestro país hace más de veinte (20) años.

Pero lo peor de todo es que cuando se acude a Obras Públicas, por las diferentes vías, a solicitar los servicios de Bypass, se les informa a los ciudadanos que no está funcionando actualmente la expedición de tarjetas.

No podemos dejar de señalar finalmente, que las encuestas de satisfacción de los servicios públicos que cada seis (6) meses se realizaban, sobre todo en la gestión pasada, por firmas encuestadoras serias como Gallup, Simap, han sido descontinuadas por la presente gestión. Sólo se hizo una (1) a mitad de gobierno y parece que los resultados fueron tan desfavorables que no los publicaron, y hasta la fecha no las han vuelto a realizar.

Cuando en una sociedad como la nuestra, los servicios más básicos dejan de estar a la altura que demandan sus usuarios es que algo se está haciendo mal, y eso es responsabilidad, tanto de los que se encargan directamente de prestarlos, como de los que tienen la obligación y el mandato de supervisarlos, es decir, el Gobierno de turno.

jpm-am