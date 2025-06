Detenido por ataque Colorado, EEUU, hace frente a 120 cargos

COLORADO, Estados Unidos, 6 Jun. (EUROPA PRESS) – El hombre detenido tras el ataque perpetrado el domingo contra los participantes en una marcha en la ciudad de Boulder, en el estado de Colorado, en favor de la liberación de los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel ha sido imputado por cerca de 120 cargos, incluidos 28 por intento de asesinato, según han confirmado las autoridades.

«El hombre acusado del ataque en la calle Pearl de Boulder ha sido imputado formalmente en un tribunal de distrito del condado de Boulder. Hace frente a 118 cargos», ha especificado la oficina del FBI en Denver a través de su cuenta en la red social X, después de la vista celebrada el jueves contra Mohamed Sabry Soliman, de 45 años y detenido poco después del ataque.

15 PERSONAS Y UN PERRO FIGURAN COMO VÍCTIMAS

El fiscal del distrito de Boulder, Michael Dougherty, ha destacado en una comparecencia ante la prensa tras la vista que la investigación «está en sus primeras fases» y ha especificado que el suceso cuenta con «un total de 16 víctimas, 15 personas y un perro».

«Sobre los 118 cargos, la forma más fácil de explicarlo es que se trata de delitos calificados como violencia en Colorado», ha manifestado, al tiempo que ha dicho que 62 de los cargos «son cargos sobre las víctimas», mientras que el resto son «delitos por designaciones sobre la violencia derivados de cada uno de esos 62 cargos».

Los documentos judiciales reflejan que Soliman hace frente a 28 cargos por intento de asesinato en primer grado, catorce por intento de uso de artefactos explosivos o incendiarios y 60 que refuerzan los cargos por actos de violencia, incluidos delitos contra un adulto en situación de riesgo, según ha recogido la cadena de televisión estadounidense ABC.

El hombre hace además a un cargo federal por delito de odio, pero esa imputación será juzgada en un tribunal federal, ante el cual está previsto que comparezca este mismo viernes. El fiscal para Colorado, Bishop Grewell, ya adelantó el lunes que podrían presentarse nuevos cargos federales contra Soliman durante los próximos días.

INVESTIGACIÓN CONTINÚA

Por su parte, el jefe de la Policía de Boulder, Stephen Redfern, ha destacado ante la prensa que «la investigación no ha terminado» y ha dicho que «aún es posible que haya testigos o incluso víctimas con las que no se haya hablado». «Les animamos a que nos contacten si estuvieron allí, vieron algo y no han sido entrevistados (por las autoridades)», ha agregado.

«Es un proceso en evolución», ha explicado Redfern, quien ha destacado la rapidez de los agentes y los servicios de emergencia en su respuesta al ataque. Así, ha esgrimido que desde el aviso a la Policía hasta que «el sospechoso estaba bajo custodia» pasaron alrededor de cinco minutos.

Por último, ha hecho hincapié en que los agentes «están centrados en mantener la seguridad en la comunidad». «El domingo hay un gran acto en el centro de la ciudad y se verá una gran presencia policial», ha adelantado, al tiempo que ha repetido su llamamiento a la población para que «ayude si ve algo». «Necesitamos todos los ojos y orejas para ayudarnos a ver cosas que podrían no estar bien», ha apostillado.

El individuo, de 45 años y origen egipcio, vivía en Colorado Springs junto a su familia tras llegar al país con un visado de turista que ya había caducado y que había solicitado el asilo en septiembre de 2022, según las autoridades de Estados Unidos, que catalogaron el suceso como un «ataque terrorista selectivo».