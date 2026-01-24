Detenido en México exatleta y narcotraficante Ryan Wedding

Cartel de búsqueda de las autoridades de Estados Unidos para capturar al exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding.

Washington (EFE).- El exdeportista olímpico de Canadá Ryan Wedding, uno de los narcotraficantes más buscados de Estados Unidos y que ha sido comparado con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, fue capturado el jueves por la noche en México y será extraditado a Estados Unidos, informó este viernes el FBI.

«Ryan James Wedding fue detenido en México anoche. Está siendo trasladado de México a Estados Unidos a través del FBI para enfrentar la justicia», anunció en un comunicado el director de la agencia policial, Kash Patel, quien se encuentra en México para tener una reunión con el secretario mexicano de Seguridad Pública, Omar García Harfuch.

Wedding estuvo escondido en México durante más de una década y desde 2024 afronta cargos de tráfico de cocaína y asesinato en Estados Unidos, donde era uno de los fugitivos más buscados por el FBI.

En noviembre de 2025, las autoridades estadounidenses aumentaron de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por información que facilitara la captura de Wedding, quien representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City (Utah, Estados Unidos) en la modalidad de ‘snowboard’.

Ryan Wedding, de los Olímpicos a una organización criminal

Por su parte, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo que «Wedding es un exatleta olímpico de Canadá que ahora es el líder de una organización criminal transnacional», la cual mueve cada año 60 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Wedding pasó de ser un atleta olímpico en 2002 a que lo arrestaran y sentenciaran en 2010 a 48 meses de prisión por intentar transportar a Canadá 24 kilos de cocaína desde San Diego (EE.UU.).

Tras cumplir su condena, a Wedding lo extraditaron en 2011 a Canadá, donde intentó organizar el transporte de toneladas de droga para el cartel de Sinaloa, la organización de ‘El Chapo’ Guzmán.

Cuando estaba a punto de que lo detuviera la Policía de Canadá, Wedding huyó a México desde donde ordenó el asesinato de varias personas y dirigió su red de narcotráfico.

an/am