Destacan en RD los avances en diagnóstico de la tuberculosis

En la reunión fue presentado el panel “Iniciativas para el diagnóstico, tratamiento y acciones binacionales de la enfermedad tuberculosa”, en el que participaron expertos en la dolencia.

SANTO DOMINGO. – El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Mario Lama, destacó este lunes los avances logrados por la República Dominicana en el diagnóstico oportuno y tratamiento de la tuberculosis.

Lama participó en la quinta edición del Encuentro Anual de Comunidades Epistémicas (EPISTHEME-2025), desarrollada bajo el tema: “Avances en investigación y diagnóstico oportuno de la Tuberculosis”, organizado por la Fundación Two Oceans.

En su intervención, el director del SNS explicó que, aunque la tuberculosis es una enfermedad antigua, aún representa un desafío para la salud pública.

CIFRAS ALTAS DE TUBERCULOSIS

“Es una enfermedad vieja, muy conocida, pero que todavía afecta a una importante cantidad de población en nuestro país y otros países vulnerables.

¨En la actualidad tenemos entre 40 y 43 casos que se detectan por cada 100,000 habitantes, una incidencia todavía bastante alta.

¨Si revisamos nuestros números, se ha incrementado en los últimos años, no porque tenemos más enfermedad sino porque hemos mejorado nuestra capacidad de hacer el diagnóstico”, indicó.

NUEVAS PRUEBAS MOLECULARES

Lama precisó que los avances se deben a la implementación de pruebas moleculares, ampliación de la red diagnóstica y capacitación del personal.

Ello permite la detección, dijo, de más casos y el inicio de tratamientos de manera más oportuna y la reducción de la mortalidad por esta enfermedad.

El número de pruebas aumentó de 17 mil en 2021 a más de 43 mil en 2023. En la actualidad, la República Dominicana utiliza tecnología avanzada, lo que permite un diagnóstico más rápido y preciso.

