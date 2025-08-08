Desmienten rumor orden Trump prohíbe entrada a EU a residentes legales

SANTO DOMINGO.- La embajada de Estados Unidos en República Dominicana desmintió un rumor sobre una supuesta orden firmada por el presidente Donald Trump que prohíbe la entrada a ese país a residentes legales que viajen al extranjero.

«Eso es falso. Los residentes permanentes conservan los mismos derechos de siempre para entrar y salir del país», publicó la legación.

Instó a evitar la difusión de rumores y a mantenerse informados «únicamente» a través de fuentes oficiales, como «Migración USA Oficial», la cual comparte información actualizada sobre las políticas y acciones de Washington para poner fin a la inmigración ilegal.

jt-am