Designan Jude Thaddeus Okolo nuncio apostólico en Haití

Jude Thaddeus Okolo

SANTO DOMINGO.- El arzobispo nigeriano Jude Thaddeus Okolo, quien hace varios años ejerció como nuncio apostólico en República Dominicana, fue designado por la Santa Sede como nuevo representante diplomático en Haití, una nación sumida en una de las peores crisis políticas, sociales y humanitarias de la región.

La designación ocurre en un momento particularmente delicado para el país vecino, marcado por el colapso institucional, la violencia generalizada de bandas armadas, el desplazamiento masivo de población y la parálisis de gran parte de sus estructuras estatales.

Durante su misión en República Dominicana, Okolo mantuvo una activa agenda pastoral y diplomática, fortaleciendo los vínculos entre la Iglesia católica y el Estado dominicano. Durante su gestión, se produjo la renuncia del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez y la designación del monseñor Francisco Ozoria como su sucesor.

La Santa Sede suele designar en Haití a diplomáticos con experiencia en escenarios complejos, dada la sensibilidad del país, donde la Iglesia desempeña un papel relevante en educación, asistencia social y mediación en momentos de tensión política.

Haití enfrenta desde hace varios años una escalada de violencia protagonizada por grupos armados que controlan amplias zonas de Puerto Príncipe y otras regiones estratégicas. A ello se suma la debilidad institucional tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, la ausencia de elecciones y la fragilidad del gobierno de transición.

Organismos internacionales han advertido sobre el deterioro acelerado de las condiciones de vida, con miles de desplazados internos, crisis alimentaria y colapso de servicios básicos.

El nuncio apostólico no solo representa al Papa ante el Estado, sino que también actúa como enlace con la Iglesia local, participa en procesos de designación episcopal y supervisa la actividad pastoral de la Iglesia en el país.

