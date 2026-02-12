Designan a Félix Santana en el consejo directores del Reservas

Félix Santana García

SANTO DOMINGO.- El Presidente Luis Abinader designó la noche de este miércoles al licenciado Félix Antonio Santana García como miembro del Consejo de Directores del Banco de Reservas de la República Dominicana.

El nombramiento se produjo mediante el decreto 94-26 en el cual se dispone, además, la inclusión del señor Joaquín Guillermo Estrella Ramia entre los miembros del Consejo Consultivo del Consejo Nacional

de Competitividad (CNC), a título honorífico.

Santana García fue revelado este lunes como contralor general de la república, cargo que desempeñaba desde enero del 2023.

JPM-sp