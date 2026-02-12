Designan a Félix Santana en el consejo directores del Reservas
SANTO DOMINGO.- El Presidente Luis Abinader designó la noche de este miércoles al licenciado Félix Antonio Santana García como miembro del Consejo de Directores del Banco de Reservas de la República Dominicana.
El nombramiento se produjo mediante el decreto 94-26 en el cual se dispone, además, la inclusión del señor Joaquín Guillermo Estrella Ramia entre los miembros del Consejo Consultivo del Consejo Nacional
de Competitividad (CNC), a título honorífico.
Santana García fue revelado este lunes como contralor general de la república, cargo que desempeñaba desde enero del 2023.
JPM-sp
0 Comments
Nuevos
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios