Designan a Domingo Del Pilar Director de Prensa de Telemicro

Domingo del Pilar

SANTO DOMINGO.- El periodista Domingo Del Pilar fue designado de nuevo director general de prensa de los medios del Grupo Telemicro en sustitución de su colega Alberto Caminero, quien ocupará funciones en la Presidencia de la República.

Juan Ramón Gómez Díaz, presidente del Grupo Telemicro, ponderó las condiciones profesionales y humanas de Del Pilar durante su presentación en la Redacción del consorcio de medios, en la que también estuvo Caminero.

Además de la dirección de los medios, Del Pilar participará a diario como panelista en el programa Matinal, del canal 5, y será co-conductor del programa En Contacto, transmitido por Telecentro, canal 13, cada domingo a las 6:00 de la tarde.

DEL PILAR PIDE COLABORACIÓN

Del Pilar agradeció su retorno al cargo que ocupó del 2009 al 2017 y solicitó la colaboración del personal del Grupo para la realización de una labor eficiente.

El reconocido profesional estudió Comunicación Social en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y realizó varios cursos de capacitación y adecuación profesional.

De gran experiencia en prensa escrita, televisiva y de la web, laboró para el periódico El Nacional y para el Grupo Telemicro. En la actualidad dirige su periódico digital alacechord.com

En El Nacional ingresó como pasante y laboró durante 22 años, los últimos 13 de ellos como Jefe de Redacción.

En su primera estadía en Telemicro fue Director de Prensa y participó en la producción y conducción de los programas Matinal, Objetivo 5, Doble Cara y Lo Último.

También fue corresponsal del semanario Providence en Español y del diario La Prensa, de la ciudad de Nueva York.

Escritor, con desempeño en el ámbito de la comunicación institucional y estratégica, recibió la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el grado de Caballero, conferida por el Poder Ejecutivo.

agl/of-am