Desde Juan Bosch al empresario Manuel Estrella (OPINION)

1 – En días recientes, en Santiago de los Caballeros, el empresario Manuel Estrella fue el invitado de honor al almuerzo empresarial organizado por La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR). En su discurso, Estrella abordó las perspectivas actuales y futuras del empresariado dominicano, destacando que las empresas deben velar no solo por su bienestar y el de sus colaboradores, sino también por el desarrollo del país y su gente. También resaltó, que el primer deber del empresario es preservar el país y el compromiso social para aportar al crecimiento del ecosistema comercial del país.

2 – De Manuel Estrella diré, que no tengo el honor de conocerlo personalmente, no obstante, sí estoy al tanto de su dinámica como empresario nacional por lo que de él nos informan los medios de comunicación y la gente del pueblo. De este Manuel Estrella se dicen muchas cosas, tanto como de los demás empresarios dominicanos. Generalmente de ellos se dice, que son personas que no piensan en el país, sino, sólo en sus intereses particulares, que son unos explotadores, que pagan salarios de miseria a los trabajadores, que han llenado el país de haitianos por no pagarle salarios decentes a los dominicanos, que hacen sus riquezas a expensas del Estado, y un largo etcétera triquiñuelas. En el caso específico de Manuel Estrella, se comenta que hizo tanto dinero en tan poco tiempo, sobrevalorando las obras de Estado que sus empresas construyen. También se dice de Manuel Estrella, que los materiales del canal que se construye en río Masacre, son suplidos por sus empresas. También se dice, que Manuel Estrella es uno de los activos más valiosos con los que cuenta la nación para su desarrollo, que es sumamente trabajador y extraordinariamente inteligente; incluso, muchos los tienen por un genio.

3 – En realidad, como ya expresé, al no conocer personalmente al señor Estrella, al no vivir en la República Dominicana, por ende, tampoco en Santiago, son razones de peso por las cuales ignoro la verdadera humanidad de este empresario y su actitud como hombre de negocios frente al país y sus trabajadores, aunque como adquiriente de una riqueza tan enorme a la sombra de Leonel Fernández, me da mucho que pensar, en lo que derivo asociándolo a esos empresarios que se han hecho multimillonarios de manera no santa, tetando del Estado.

4 – Tengan en cuenta mis lectores, que no estoy haciendo acusación alguna contra el señor Estrella, sino, haciendo un ejercicio especulativo en base a lo que de él y de otros empresarios se dice en los medios de comunicación y en la calle.

5 – Para los marxistas, las riquezas las crea el trabajador, para los capitalistas, las crea el capitalista, pero yo creo que las crean ambos mancomunadamente. En este contexto es mi creencia, que alguien hacerse inmensamente rico, no es delito ni pecado, siempre y cuando la fortuna sea hecha trabajando como lo manda Dios y la Constitución de la República.

6 – Entonces, por mi desconocimiento ya expresado de la persona de Manuel Estrella, no puedo emitir juicio alguno para loarlo o defenestrarlo. Jamás abordo temas que personalmente no conozca a fondo, puesto que cuando trato una materia, lo hago con conocimiento de causa para no incurrir en injusticias ni desaciertos. En consecuencia, por falta de los elementos constitutivos para un juicio justo, no puedo juzgar sobre si la fortuna adquirida por el señor Manuel Estrella ha sido bien o mal obtenida. Dicho juzgamiento lo dejo a la conciencia del señor Estrella y a Dios, al que nadie que nadie puede engañar.

7 – Para contextualizar lo que dijo el señor Estrella en el referido discurso pronunciado por él en la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) con lo que se dice de él en los medios, y con lo que piensa de él una gran mayoría de dominicanos, traigo un texto de Juan Bosch que considero sublime, el cual debe ser tomado como referente para evaluar si Manuel Estrella y otros empresarios están siendo buenos dominicanos. Veamos:

8 – Dice Bosch: “El dominicano no cree en su destino: carece de amor a su tierra, a su historia, a su destino. “con las excepciones lógicas, comerciantes, profesionales, militares, sacerdotes, periodistas, hombres y mujeres, carecen de dignidad patriótica porque les falta ese ingrediente estabilizador y creador que se llama amor; amor a lo suyo, amor a su tierra, a su historia, a su destino. En esta última palabra (su destino), se halla la clave de su actitud: la clase media dominicana que vive sin un presente estable, no tiene fe en su destino, no creé en él, y por lo tanto, su vida como grupo social no tiene finalidad. Vive perdida en un mar de tribulaciones. Como consecuencia de esa actitud, los dominicanos medios no han establecido una escala de valores morales; no tienen lealtad a nada, ni a un amigo, ni a un partido, ni a un principio, ni a una idea ni a un gobierno. El único valor importante es el dinero, porque con él pueden vivir en el nivel que les pertenece desde el punto de vista social y cultural; y para ganar dinero se desconocen todas las lealtades”.

Juan Bosch: Crisis de la Democracia de América en la República Dominicana. pág. 68 Editora Alfa y Omega, 4ta edición, abril, 2005, Sto. Dgo. R.D.

9 – Por otro lado, con toda la razón del mundo, es una creencia generalizada entre la mayoría de nuestro pueblo, el pensar que al grueso de los empresarios dominicanos no les interesa el país, sino sus intereses particulares. Por esta mala razón, y para seguir contextualizando, es de lugar traer a colación otro texto de Juan Bosch donde advierte que la República Dominicana es de todos, no de un grupo. Dicho texto es una extracción de un discurso pronunciado por Bosch en 1961 al regresar del exilio. Veamos:

10 – “Nosotros – arguye Bosch – somos una tierra pequeña, que solo podemos engrandecernos por el amor, por la virtud, por la cultura, por la bondad. Nosotros estamos en América, en una América que ha tomado ya resueltamente el rumbo de las democracias con libertades públicas y justicia social. Todo esfuerzo que se haga, voluntario o involuntario, para detener a la República Dominicana en la marcha hacia ese destino común de América, será un esfuerzo inútil, un esfuerzo que no produjera si no nueva vez sangre, exilio, torturas, prisiones, tumbas ignoradas, corazones de madres adoloridos, hijos huérfanos que no saben dónde están enterrados sus padres. Pido a todos que meditemos un momento en que esta tierra es de los dominicanos, no de un grupo de dominicanos; que su riqueza es para los dominicanos, no para un grupo de dominicanos; que su destino es el de la libertad, no el de la esclavitud; que su función es unirse a América en un camino abierto y franco hacia el disfrute de todo lo que significa para los pueblos la libertad pública y la justicia social”.

11 – A 60 años de aquel golpe de Estado, solo veo un cambio en el discurso de los empresarios que han sustituido a los que apoyaron aquel funesto derrocamiento, puesto que en la práctica seguimos en lo mismo: la República Dominicana no es un país para todos, ni los empresarios tienen una mentalidad diferente a la de aquellos que derrocaron a Juan Bosch. Es la causa por la cual las riquezas del país están concentradas en sus pocas manos, dando lugar a diferencias sociales abismales que deberían avergonzar, porque rayan en lo obsceno, y en lo inicuo.

12 – En aquel 1963, la oligarquía aniquiló con un golpe de Estado el gobierno que democráticamente había elegido nuestro pueblo, hoy lo hacen con el neoliberalismo, con lo que viene a ser que del discurso del señor Estrella y de otros empresarios, son palabras en periódicos mojados. Por donde quiera que lo analicemos, con el neoliberalismo no se está obrando por el bienestar y el desarrollo del país y su gente, sino por los intereses de los empresarios, cuya filosofía de vida es maximizar las ganancias a como dé lugar, tal como en 1963.

13 – El ejemplo más vivo de lo funesto que es el neoliberalismo lo tenemos con las privatizaciones. Los empresarios adquieren las empresas de servicios estratégicos de la nación a precios viles; luego, para su puesta en funcionamiento se valen de préstamos garantizados por el gobierno, de exenciones fiscales y arancelarias, como también de subsidios de combustibles, pese a ello, cada vez más a la gente le llegan más cara la factura por los bienes y servicios prestados por esas empresas que una vez fueron del pueblo. El ejemplo más notorio lo tenemos con las empresas suplidoras de energía eléctrica. Al pueblo cada vez le llega más cara la factura por consumo. Casos como este se repiten con todas empresas que fueron privatizadas con la política del neoliberalismo.

14 – En la actualidad el empresario Manuel Estrella debe tener no más de 63 años de edad y una fortuna que ronda por los 20 mil millones de pesos. Si el ingeniero Estrella viviera 30 años más de vida, podría gastar 667 millones de pesos por año, equivalentes a un millón 827 mil pesos diarios, lo que es demasiado dinero para un mortal, que no puede usar a la vez más de un par de zapatos, una camisa y un pantalón, y desayunar, comer y cenar con los mejores manjares del mundo, puesto que como todo mortal no puede alimentarse comiendo pedazos de oro o de diamantes, por lo que necesariamente, por más dinero que tenga, tendrá que seguir alimentándose con plátanos, yuca, ñame, batatas, habichuelas, arroz, aguacate, carne, huevos, leche, etc., y se da el caso, que esos nutrientes no cuestan fortunas.

15 – Como la muerte nos acontece a todos (al señor Estrella en un plazo no mayor de 30 años), por esa limitación humana, le recuerdo al señor Estrella que se cuide de los excesos de la carne, porque ellos corrompen y llevan a la perdición del alma. Que recuerde él, que de nada le vale al hombre ganar el mundo si perdiere su alma; porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 16:26-28.

16 – Al señor Estrella le refiero estas sentencias bíblicas, porque sé que él es de confesión cristiana y devoto mariano. Por tal razón, sigo martillándolo con los evangelios: “No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón”. Mateo 6:19-34

Porque es necesario, sigo desbordado con las citas bíblicas: “Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. 1Timoteo 6:9-11

17- 20 mil millones de pesos es demasiado dinero, para que quien lo posea, siga en procura de más, a sabiendas de que morirá en 20 o 30 años sin pueda llevarse consigo, nada de lo que ha adquirido con tanto afán y a lo mejor haciendo cosas que le impedirán ganar el reino de los cielos.

18 – Señor Manuel Estrella, como vivimos de espalda a la realidad de la muerte, hablar de ella lo hemos convertido en un tabú, o en cosa no pertinente, y hacer referencia a pasajes bíblicos se ha traducido en algo cursi; pero si nos miramos en el espejo llamado Steve Jobs y en los millones que han muerto y seguirán muriendo, nos daríamos cuenta de que en realidad tratar ese tema no es cursilería, sino un asunto que los humanos, tarde o temprano, ineludiblemente enfrentaremos en esta vida. Cuando el genio de la computación referido murió a los 56 años víctima de un cáncer del páncreas, tenía la friolera de 10 mil doscientos millones de dólares, equivalentes a 571 mil doscientos millones de pesos dominicanos; es decir, la fortuna de nuestro Manuel Estrella es una chilata frente a la Steve Jobs; sin embargo, los tantos millones de Steve, no pudieron impedir su dolorosa muerte; es que sin importar la condición social o el dinero que tengamos, “polvo somos, y en polvo nos convertiremos”.

Al señor Estrella y a mis lectores, les dejo la palabra…

jpm-am