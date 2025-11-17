Descarta que el apagón del martes haya sido por sabotaje

Ingeniero Juan Gómez

SANTO DOMINGO.- El ex superintendente de Electricidad y secretario de Energía del Partido Fuerza del Pueblo, ingeniero Juan Gómez, dijo que el apagón general que afectó la República Dominicana el pasado martes no debió producirse y descartó la posibilidad de sabotaje como han dejado entre ver el gobierno.

Sostuvo que, el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED), Celso Marranzini, miente al afirmar que el metro de Santo Domingo no tiene un sistema de energía para operar ante cualquier falla de la electricidad.

“El metro fue un proyecto planificado, tenía una subestación principal, una segunda de respaldo, pero además se construyó otra tercera subestación, que está en la zona universitaria, alrededor de la UASD, en caso de situaciones catastrófica en el sistema eléctrico, se instalaron 18 unidades generadoras de emergencias, en la avenida Reyes Católico, casi esquina Máximo Gómez”, explicó ,

El ingeniero Gómez, también miembro del Comité Polìtico de la FP, se expresó en esos términos al ser entrevistado por Ana Mitila Lora, Yolanda Mañan y Ezequiel Abiu López, en El Despertador del grupo SIN, que se transmite de lunes a viernes por Color Visión.

Dijo que el blackout pudo evitarse, pero al parecer fallaron los controles.

