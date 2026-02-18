Descarta Collado pueda quitar candidatura del PRM a Carolina

Hipólito Mejía restó credibilidad a las encuestadoras.

SANTO DOMINGO.- El expresidente Hipólito Mejía descartó este miércoles que David Collado tenga oportunidad de ganarle a Carolina Mejía en la contienda por la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El exgobernante manifestó que el Ministro de Turismo no podría arrebatarle a su hija la Alcaldesa del Distrito Nacional, codiciada boleta presidencial del partido gobernante.

Al responder preguntas de periodistas sobre los resultados de encuestas que colocan a Collado por encima de Mejía, Hipólito respondió sonriente: «Ni en Gurabo».

«Lo que pasa es que esto es la base de la sociedad; en el partido hay elecciones internas, no habrá encuestas, es en el seno de la sociedad», añadió.

restó mérito de esas encuestas, ya que, a su juicio, «eso es a quién tú le pagues».

