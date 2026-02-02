Descalifica críticas Fernández política agropecuaria Gobierno

Sostuvo, en nota de prensa, que durante esos períodos también se recurrió a importaciones para enfrentar situaciones de escasez, sin que esas medidas estuvieran acompañadas de planes estructurales dirigidos a fortalecer de manera sostenible la producción local.

«Escuchar ahora un discurso en defensa de la producción nacional contrasta con la realidad que vivió el campo dominicano durante los años de gobierno de Leonel Fernández, marcados por un limitado financiamiento oportuno, poca inversión en infraestructura rural y escaso respaldo a la tecnificación agrícola», expresó.

«El expresidente Leonel Fernández, que hizo de la globalización una bandera discursiva constante, no promovió las acciones necesarias para que el campo dominicano estuviera preparado ante los desafíos de la apertura de los mercados. Todo lo contrario, los productores son testigos del abandono que sufrimos», afirmó Rivero, productor lechero.

Rivero apuntó que el problema del agro no se resuelve únicamente restringiendo o liberando importaciones, sino desarrollando capacidades productivas internas de manera continua, con políticas públicas estables y de largo plazo.

«Esa fue una deuda histórica que arrastró el sector por años», indicó.

Agregó que en esas gestiones varios rubros tradicionales perdieron competitividad, se redujo la rentabilidad en distintas cadenas productivas y no se impulsaron políticas efectivas para garantizar el relevo generacional en el campo.

Aseguró que tampoco se consolidaron estrategias para reducir la dependencia de insumos importados, «una situación que hoy impacta directamente los costos de producción» y que, a su juicio, debió haberse abordado con mayor visión de futuro.