Desalojan a indigentes del metro de Nueva York por temor a contagios

NUEVA YORK.- Desde finales de marzo, Nueva York está paralizada, los restaurants y teatros cerraron sus puertas. También las escuelas, comercios y museos. Pero bajo la superficie, el metro neoyorquino siempre siguió funcionando, y personas sin techo se han refugiado en los trenes.

El objetivo de continuar el servicio subterráneo fue facilitar a los trabajadores esenciales el viaje a sus puestos de trabajo en hospitales, clínicas y geriátricos. Pero algo en ese plan fallo: médicos, enfermeras y otros empleados del área de salud se encontraron compartiendo vagones con personas sin techo. Muchas de ellas imposibilitadas de tomar mínimas medidas de higiene como lavarse las manos.

“Yo tengo que tomar el tren. Ahora lo que yo noté en los trenes es que hay muchas personas que son desamparadas, ¿no? Te digo, la basura en el suelo, la gente sin mascarilla, tirada en los asientos…”, cuenta Juana Lomi, una paramédica que todos los días llega al Hospital Presbyterian en metro.

Las autoridades acaban de anunciar que los trenes serán desinfectados cada 24 horas; para eso, hay que sacar de allí a los indigentes. La tarea será responsabilidad del Departamento de Policía de Nueva York.

Juan De La Cruz dirige varios programas en la organización Coalition for the Homeless, y teniendo en cuenta episodios pasados de brutalidad policial, no cree que ésta sea una buena medida.

“Tengo 15 años trabajando en esta área, y la opinión mía es que no es buena idea. Lo que pasa es que los homeless que viven en los trenes le tienen miedo a la policía; muchas veces la experiencia que han tenido con la policía no ha sido positiva y cuando la policía y otros grupos vienen a hablar con ellos, la mayoría del tiempo les tienen miedo y se quieren ir. Muchas veces la opción que les van a dar es: o te vas para un refugio o te llevamos preso”, explica Juan De La Cruz.

Por ahora, los indigentes están siendo llevados a refugios y a hoteles desocupados que les dan albergue temporalmente. Sólo el tiempo dirá si la polémica medida da resultado o genera más problemas.