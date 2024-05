Desafíos que enfrenta la reelección

El autor es estudiante de Ciencias Políticas, Reside en Santo Domingo.

En artículos anteriores expresé que es sumamente improbable que una organización política gane en primera vuelta cuando el escenario electoral del país es de tres entidades fuertes; a ello le agregaba la situación de vulnerabilidad en la que se desenvuelven los dominicanos por la crisis económica que azota sus hogares, además, que el partido gobernante no se había consolidado, aún estando en el poder.

Al parecer, conscientes del último punto que expreso en el texto previo, el presidente de la República y sus estrategas, se dieron cuenta que la única forma de ganar en primera vuelta, era buscando fortalecerse a expensas de los partidos opositores, seduciendo a sus miembros, utilizando los beneficios que otorga administrar el Estado, en un país como el nuestro.

Por otro lado, la realidad es, que las elecciones municipales fueron un duro golpe para la oposición, al oficialismo ganar ampliamente la mayoría de alcaldías y distritos municipales; sin embargo, cuando se analizan los números detenidamente, nos damos cuenta qué, lo que divide al PRM de la alianza Rescate RD son 256,860 votos, a pesar de todo el esfuerzo que se hizo por avasallar a la FP, PLD y PRD.

Tenemos que preguntarnos: ¿qué tanto se ha fortalecido el PRM respecto al 2020? Tomando como referencia las elecciones municipales del 2020 y 2024, tenemos lo siguiente… en el 2020 1,705,554 y en el 2024 1,751,086, para una diferencia tan solo de 45,532. Cuando separamos la realidad de la percepción, tenemos que ese partido no ha experimentado tal fortalecimiento, ese hecho a su vez explica el comportamiento que exhiben.

El padrón electoral del 2024 es de 8 millones 150 mil personas, lo que obliga a la organización gobernante, a sacar 3 millones de votos para ganar en primera vuelta, es decir, 1,248,914 votos más de los que obtuvo en el proceso municipal. Claro está, si se mantiene el histórico por ciento de abstención que es de un 30%, porque si aumenta a un 40%, el gobierno requeriría menos votos para ganar, y se le haría más fácil.

Por último, los dos candidatos a senadores de la oposición en las demarcaciones con más electores del país, me refiero a Omar y Cristina Lizardo, poseen amplias posibilidades de resultar victoriosos, de no ser así, la diferencia respecto a sus competidores no será tan marcada; lo que significa una ventaja para los candidatos presidenciales de sus partidos, por el hecho de que no es común que las personas fragmenten el voto, por lo que es muy probable, que quienes voten por ellos también lo hagan en el nivel presidencial.

¿Triunfará finalmente la reelección? Contrario de lo que muchos piensan no es tan fácil, aunque, tampoco imposible. Mientras tanto, planteo la siguiente pregunta para que ustedes reflexionen en ese sentido: ¿logrará Abinader superar esos números, y convertirse en el primer presidente de la línea del PRD en reelegirse?

