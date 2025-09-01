Derechos Humanos solicita a Abinader destituir director CEA

Sánchez y Mercedes

SANTO DOMINGO.– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó al presidente Luis Abinader destituir al director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Rafael Burgos Gómez, por presuntos actos de corrupción que han causado graves perjuicios a propietarios de terrenos amparados en títulos legítimos de propiedad.

En rueda de prensa, el presidente de la entidad, Manuel María Mercedes, advirtió que “la corrupción no se detiene en el CEA, pese a los esfuerzos reconocidos del presidente Abinader, que hasta ahora han resultado insuficientes. Exigimos la pronta destitución del señor Burgos Gómez, antes de que el desastre que ha hecho sea irreversible”.

Informó que este miércoles en la mañana un equipo legal de la institución, incluido el abogado Moisés Sánchez Severino, acudirá a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) para depositar una querella en contra del funcionario.

TRANSFERENCIAS ILEGALES

Mercedes recordó que el presidente Abinader ratificó, mediante el Decreto 302-21 del 10 de mayo de 2021, la prohibición de transferir terrenos del CEA a particulares, medida adoptada desde 2016 por el entonces presidente Danilo Medina.

Denunció que bajo la actual administración esas ventas irregulares han continuado.

Por su parte, el abogado Sánchez Severino deploró que el reparto ilegal de terrenos del CEA siga en marcha sin la intervención efectiva del Gobierno Central.

Presentó el caso de su defendido Juan Rivera, quien desde 2017 enfrenta intentos de despojo por parte de la empresa Docar, Credigas y su representante Jangle Vásquez Rodríguez, pese a haber adquirido de manera legítima en 2013 una porción de la parcela 21-C-2, Proyecto Orquídea, Santo Domingo Este.

