Depresión y sanidad: una perspectiva cristiana

El autor es politólogo y teólogo. Reside en Nueva York

La depresión es uno de los males más comunes que afectan a nuestra sociedad, y no distingue género ni condición social. Aunque es especialmente visible entre las mujeres, también impacta profundamente a los hombres.

Desde una perspectiva cristiana, es importante reconocer las raíces de este problema y cómo abordarlo desde la Palabra de Dios y la fe.

1. Depresión como resultado del duelo

El duelo es una respuesta natural ante la pérdida de una persona, un sueño o una situación significativa. Como nos enseña Jesús: “Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación” (Mateo 5:4). Sin embargo, cuando evitamos enfrentar ese dolor, corremos el riesgo de sufrir consecuencias emocionales y espirituales graves.

Un duelo no resuelto es como una herida abierta: no sana por sí sola. La Biblia también nos asegura que “Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas” (Salmos 147:3). Por ello, enfrentar el dolor con honestidad, orar y buscar consuelo en el Señor es esencial para superar esta etapa.

2. Depresión por ira no liberada

La ira, cuando no se maneja adecuadamente, puede volverse contra nosotros y derivar en depresión. La Palabra advierte: “Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo” (Efesios 4:26-27). En muchas ocasiones, hombres y mujeres reprimen su enojo debido a estereotipos culturales, lo que puede causar un daño profundo al alma.

Expresar nuestras emociones de manera adecuada es clave. Esto no implica actuar con agresividad, sino hablar con amor y sabiduría, como dice Proverbios: “La respuesta amable calma el enojo, pero la palabra áspera aumenta la ira” (Proverbios 15:1).

Aprender a liberar la ira puede ser un proceso largo, pero necesario. Escribir una carta y luego destruirla, o realizar actividades físicas como golpear una almohada, puede ser una forma práctica de canalizar este sentimiento.

3. Depresión clínica: una lucha más profunda

La depresión clínica es más compleja, ya que suele tener raíces genéticas o químicas. En estos casos, es fundamental buscar ayuda profesional.

Sin embargo, como creyentes, podemos confiar en que Dios también está con nosotros en estos momentos difíciles. Él nos dice: “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar” (Mateo 11:28).

Los medicamentos, cuando son prescritos responsablemente, pueden ser una herramienta útil, un “yeso emocional” que ayuda a estabilizar el alma mientras trabajamos en nuestra sanidad espiritual y emocional.

Pero no debemos olvidar que la verdadera restauración proviene de Dios: “Yo les daré consuelo y alegría en lugar de su tristeza” (Jeremías 31:13).

Sanidad en Cristo

La sanidad completa requiere una combinación de fe, acción y confianza en el Señor. Además, nuevas herramientas como el EMDR (Desensibilización y Reprocesamiento a través de Movimientos Oculares) están ayudando a muchas personas a procesar traumas del pasado y encontrar libertad. Sin embargo, como cristianos, sabemos que ningún tratamiento es más poderoso que el amor y la gracia de Dios.

Cuando enfrentemos la depresión, recordemos lo que dice el Salmo 34: “Claman los justos, y el Señor los oye; los libra de todas sus angustias” (Salmos 34:17). Nuestro Dios no nos deja solos en el valle de la sombra, sino que nos guía hacia la luz de Su sanidad.

Ejercicios para la Sanidad Integral

1. Si identificas que sufres de depresión, reflexiona sobre cuál de los tres tipos descritos te afecta. Ora al Señor para que te guíe a enfrentar esta situación.

2. Si reconoces que tienes ira no liberada, escribe una carta a la persona o situación que te causa enojo (sin enviarla), exprésate con sinceridad, y luego destruye la carta como símbolo de liberación.

3. Practica nuevas formas de responder a las situaciones que te generan enojo, apoyándote en el consejo de Proverbios 16:32: “Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte; y el que se domina, que el que conquista una ciudad”.

4. Busca la ayuda de un consejero cristiano si sientes que no puedes enfrentar esto solo. La multitud de “consejeros brinda sabiduría y seguridad” (Proverbios 11:14).

Reflexión final

La depresión es una batalla que puede superarse con fe, acción y el apoyo de la comunidad cristiana. Recordemos siempre las palabras de Jesús: “La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da” (Juan 14:27).

jpm-am

