Deporte del kurash desarrolló un excelente año 2019

Dirigentes asociaciones kurash

SAN CRISTOBAL, República Dominicana.- El 2019 deja gratas realizaciones a la Federación Dominicana de Kurash, Fedokurash, con el desarrollo de un importante programa de actividades con campeonatos, capacitaciones en diferentes cursos y seminarios, exhibiciones de la disciplina de origen uzbeco, participaciones internacionales y una amplia expansión en de la disciplina en todo el territorio nacional sin dejar de lado que es el referente de desarrollo en todo el continente americano.

Esta expansión del kurash le permite tener sus respectivas asociaciones el Distrito Nacional, La Romana, Monte Plata, Provincia Santo Domingo, San Cristobal, Azua, San Juan de la Maguana, La Vega, Provincia Hermanas Mirabal, Cotui, San Francisco de Macoris, Peravia, Moca y San Pedro de Macoris, entre otras.

En el arranque de las actividades para el 13 de enero la Fedokurash, realizo una exhibición de este arte marcial en la calle Jose Gabriel Garcia esquina Estrelleta del sector de Ciudad Nueva en la capital dominicana en honor del nacimiento en la fecha indicada del militar, historiador, político, periodista y publicista dominicano Jose Gabriel Garcia considerado como “Padre de la Historia Dominicana”

Dado que la Fedokurash da especial importancia a los jóvenes en ambos sexos el 31 de enero se integro decididamente a la celebración del Dia Nacional de la Juventud actividad que esta a cargo del Ministerio de la Juventud en la República Dominicana.

El 21 de febrero por invitación del Comité Olímpico Dominicano la Fedokurash participo en la Gran Gala Olímpica donde se premio a los atletas mas destacados del pasado 2018.

Por la Federación Dominicana de Kurash, Fedokurash, estuvo presente el profesor Israel Caraballo Jimenez, presidente de la entidad federada y el ingeniero Jaime Casanova Martinez, presidente de la Unión Panamericana de la disciplina quienes compartieron con atletas y personalidades presentes.

El 23 de febrero celebramos el Día Nacional del Kurash donde cada asociación selecciono la o las actividades a realizar contándose entre ellas torneos intramuros, clínicas de arbitraje, charlas sobre la historia del Kurash en el mundo y en la República Dominicana, integración entre atletas y sus familiares con los dirigentes asociados, caminatas, reconocimientos a personalidades distinguidas y exhibiciones de afiches y fotos relativos a la disciplina.

En 1975 Coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer es que las Naciones Unidas celebraron el Día Internacional de la Mujer por primera vez, el 8 de marzo, y es por esta fecha que la Fedokurash hizo propia la actividad realizando una importante serie de trabajos con la integración total de las asociaciones afiliadas, atletas, entrenadores, árbitros y dirigentes del Comité Ejecutivo.

El 13 de abril la Fedokurash, estuvo presente en el Seminario Internacional de Dopaje y los Retos de la Lucha Contra el Dopaje y la perspectiva desde un laboratorio acreditado con la ponencia del doctor Rodny Montes de Oca, Director del Laboratorio Antidopaje de la ciudad de La Habana en la Sala Max Henriquez Ureña de la Universidad Nacional Pedro Henriquez Ureña (UNPHU) de la capital dominicana.

La actividad fue organizada por la Federacion Dominicana de Medicina del Deporte (Fedomede) que preside el doctor Milton Pìnedo quien en esta oportunidad presento su libro “El Dopaje en el Deporte”

Por la Fedokurash presentes Israel Caraballo Jimenez, presidente y Franklin Perez, director de arbitraje de la entidad federada, ademas, Jaime Casanova, presidente de la Unión Panamericana de Kurash y Manuel Guerrero, arbitro nacional de Kurash.

El 6 de abril Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz es una herramienta perfecta para inculcarles esa formación ética y moral a los atletas al mas alto grado por lo que la Fedokurash integro a todos sus organismos en esta celebración mundial.

Parecería una fecha cualquiera pero la misma fue importantizada el 23 de agosto 2013 cuando la Asamblea General de los Naciones Unidas declaro el 6 de abril de cada año como el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz teniendo en cuenta la recomendación del Comité Olímpico Internacional para resaltar la fecha de inauguración en Atenas, Grecia de los I Juegos Olímpicos de la Era Moderna en 1896.

El 7 de abril las nuevas autoridades de la Asociación de Kurash de la Provincia de Azua, Asokurazua fueron juramentadas por el profesor Pedro Reyes en su condición de presidente de la Unión Deportiva de esta provincia sureña.

La referida entidad de este milenario arte marcial con mas de 3500 años de existencia esta presidida por el destacado deportista ingeniero Percio Salvador Pujols Castillo quien esta acompañado por Anthony Beltre como vicepresidente y Refino Reyes en la secretaria general, ademas, Jose Beltre en la posición de vocal de la junta directiva la que tiene como objetivo primario la participación exitosa en los próximos XV Juegos Nacionales Valdesia 2020.

Fue el 25 de abril cuando la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo (ACD) presento en el Hotel Lina de la ciudad capital la premiacion del Atleta del Año 2018 la que estuvo encabezada por su presidente el periodista Ramón Cuello.

El organismo que agrupa a los Cronistas Deportivos cumplía su 90 Aniversario, 1929-2019, precedida de un importante y relevante sitial dentro de la actividad deportiva de la nación para todos los deportes que se practican en el país.

Honrando la invitación a la Fedokurash estuvieron presentes Israel Caraballo Jimenez y Franklin Perez quienes son presidente y director técnico de arbitraje, respectivamente, del organismo federado nacional.

De igual manera el ingeniero Jaime Casanova Martinez en su condición de presidente de la Unión Panamericana de Kurash (UPK)

En la continuación del plan de expansión en lo que es el territorio nacional la Fedokurash se traslado el 26 de abril a la Provincia Espaillat para juramentar la directiva provincial de la nueva asociación con Marcelina Maribel Escoboza Bencosme, Milagros del Carmen Ruiz Contreras y Alexis Reyes en las posiciones de presidenta, secretaria y tesorero, respectivamenete, así mismo, Alberto Agramonte y Carlos de Jesus Polanco Gomez como vicepresidente y vocal, sucesivamente.

El en marco de la juramentacion de los directivos de la Asociación de Kurash de la Provincia Espaillat se realizo una exhibición de esta disciplina en el Centro de Educación Secundaria profesor Maria Altagracia Holguin Mora en Cayetano Germosen.

Mas de 600 alumnos disfrutaron de las habilidades técnicas y competitivas de los especialistas en la practica del kurash los que estuvieron dirigidos por el profesor Manuel Guerrero bajo la presencia del Israel Caraballo Jimenez en su condición de presidente de la Fedokurash.

El 2 de mayo La disciplina de Kurash fue incluida por el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec) en el programa oficial que la entidad desarrollo en la XXII Feria Internacional del Libro la que se realizo en los predios de la Fortaleza Ozama del 26 de abril al 5 de mayo 2018.

Este fue el escenario donde la Federación Dominicana de Kurash realizó una presentación a casa llena de esta ancestral disciplina contando con la presencia de estudiantes del Colegio Santa Clara y la Escuela Básica Camila Henriquez, entre otros.

La exhibición permitió introducir a los asistentes en la historia de esta disciplina originaria de la República de Uzbekistán la que está localizada en Asia Central y cuya práctica se remonta a 3500 años en esa área geográfica del mundo.

La actividad estuvo dirigida por el ingeniero Jaime Casanova Martinez, presidente de la Unión Panamericana de Kurash, quien estuvo asistido por los profesores Marcos Reyes Torres y Manuel Guerrero quienes son calificados entrenadores de la disciplina a nivel mundial.

Los Campeonatos Nacionales de Kurash,

masculino y femenino, infantil, juvenil y superior fueron realizados los dias 18 y 19

de mayo en la Sala Polivalente del Complejo Deportivo de la ciudad de Salcedo en la Provincia Hermanas Mirabal donde el Kurash hizo historia el 6 de diciembre 2018 participando de manera oficial en los XIV Juegos Deportivos Nacionales.

Estos campeonatos se efectuaron a casa llena con la presencia de atletas, directivos de asociaciones, árbitros, entrenadores y personalidades.

En la ocasión las Asociación de Kurash de la Provincia San Cristobal, Asokusc, se alzo con el primer lugar de la justa seguido por la Provincia Hermanas Mirabal en el segundo lugar y La Vega en el tercero.

La importante cuarta posición lo fue para la representación de la Provincia Santo Domingo.

La ceremonia inaugural sirvió para que la Fedokurash reconociera a los atletas del pasado año 2018 que correspondió a Yoelisa y Benjamin Matos quienes recibieron sus trofeos de reconocimiento de parte de la alcaldesa Maria Mercedes Ortiz quien, ademas, realizo el saque de honor de la justa nacional.

Los técnicos de la Fedokurash se trasladaron del 23 al 27 de mayo a las instalaciones del Comité Olímpico de Haití para impartir un Seminario Internacional de Kurash que versó sobre la historia de esta milenaria disciplina, reglamentaciones de arbitraje y su aplicación práctica, sistema de entrenamiento avanzado, manejo de las áreas deportivas de pesaje, sorteo, competición y resultados, edades y peso corporal, entre otros temas.

Fue impartido por Franklin Pérez, Manuel Guerrero y Elvis Mateo, todos miembros de la Fedokurash con la presencia de su presidente, Israel Caraballo Jimenez y la coordinación de la misma fue del secretario general de la recién formada Federación Haitiana de Kurash, Ulrick Louis-Charles cuyo presidente lo es el señor Vaugens Michel quien exhortó a difundir lo aprendido en el cónclave marcialista para lograr que este deporte se expanda el todo el territorio haitiano.

En tanto, el presidente de la Unión Panamericana de Kurash, el dominicano Jaime Casanova Martinez, dijo sentirse muy agradecido del calor humano que dieron a la delegación que impartió el Seminario Internacional.

Para el 29 de mayo y como cada ultimo miércoles del mas de mayo y año tras año la cita es obligada es la ciudad de San Pedro de Macoris para compartir y celebrar el Día Mundial del Desafió que viene instituido por la Asociación Internacional de Deportes para Todos conocida por las siglas en el idioma ingles de Tafisa.

El Día Mundial del Desafió promueve las actividades deportivas con la finalidad de luchar contra la obesidad y así mantener todo el cuerpo en

movimiento sin importar el lugar donde te encuentras y es esta como en otras oportunidades la Fedokurash estuvo presente.

La actividad es organizada por la Federación Dominicana de Deportes para Todos (Fedodet) que preside el profesor Joaquin Albizu Levy siguiendo los lineamientos de Tafisa como organismo mundial y rector del Deporte para Todos en sus diferentes vertientes.

El 8 de junio en los salones del Comité Olímpico Dominicano fue impartido por el periodista Mario Emilio Guerrero el Seminario de

Relaciones entre los Medios de Comunicación Masiva y las diferentes Organizaciones Deportivas y por la Fedokurash participaron los profesores Israel Caraballo Jimenez y Franklin Perez en sus condiciones de presidente y director de arbitraje, respectivamente.

El evento fue dirigido a periodistas, dirigentes deportivos y a estudiantes de periodismo para concienciar a estos sectores de la gran importancia de los medios de comunicación para difundir las actividades y sacar las ventajas inherentes al apoyo económico requerido para cada actividad, así mismo, la función responsable de la prensa con los comunicados o notas de prensa y el desarrollo de las ruedas de prensa entre otros temas de vital importancia.

El Día Olímpico que se celebra el 23 de junio fue parte importante de las actividades de la Fedokurash en todos los puntos de la geografía nacional realizando diferentes actividades.

Precisamente el 23 de junio 1894 fue fundado el Comité Olímpico Internacional en París, Francia bajo la inspiración del barón Pierre de Coubertain y la presidencia de griego Dimitrios Vikelas lo que sirvió de base para la realización en 1896 los primeros Juegos Olímpicos de la Era Moderna en Atenas, Grecia.

Esta celebración del presente año reviste características importantes al conmemorarse el 125 Aniversario de la fundación del Comité Olímpico Internacional.

El 2 de julio fue presentada la Conferencia Magistral titulada “El Cerebro y el Dirigente Deportivo” por el doctor Jose Silie Ruiz y la actividad se desarrolló en el Salón de Conferencias James Rodriguez en las instalaciones del Ministerio de Deporte, Miderec la que fue presentada por el viceministro Soterio Ramirez.

Por la Fedokurash asistieron su presidente el profesor Israel Caraballo Jimenez, así mismo, los dirigentes de la Asociación de Kurash de la Provincia San Crtobal, Asokusc, Franklin Perez y Elvis Mateo y el presidente de la Unión Panamericana de Kurash el ingeniero Jaime Casanova Martinez.

Con la finalidad de dar adecuado soporte tecnico a la realización de los Campeonatos Nacionales de Kurash de Haití la Fedokurash envió dos técnicos calificados en arbitraje internacional en las personas de Franklin Perez y Manuel Guerrero.

Esta iniciativa esta acorde en la colaboración a la naciente entidad nacional del Kurash en la hermana República de Haití la que fue apoyada decididamente por su contraparte dominicana en la persona de su presidente el profesor Israel Craballo Jimenez con el aval de la Unión Panamericana de Kurash que preside el ingeniero Jaime Casanova Martinez.

Los referidos campeonatos fueron realizados los dias 10 y 11 de agosto en la ciudad de Puerto Principe.

La mañana del sábado 17 de agosto quedo conformada y juramentada la directiva de la Asociación de Kurash de la Provincia de San Jose de Ocoa con el objetivo especifico de fomentar y desarrollar la disciplina en toda la provincia sureña con miras a los Juegos Nacionales 2020.

La directiva quedo compuesta por Rafael Castillo, presidente; Greilin Tejeda, vicepresidente; Domingo Custodio, tesorero; Alondra Valois, secretaria y Juan de Jesus Tejeda, vocal.

La directiva fue juramentada por el profesor Israel Caraballo Jimenez en su condición de presidente de la Fedokurash quien estuvo acompañado de Percio Pujols Castillo y Raisa Peralta quienes son presidente de la asociaciones de las provincias de Azua y Peravia, respectivamente.

El acto contó con la presencia de Manuel Guerrero, arbitro nacional y Jaime Casanova Martinez, presidente de la Unión Panamericana de Kurash.

La República Dominicana estuvo representada en el XVIII Congreso Ordinario de la International Kurash Association, IKA, organismo rector de esta disciplina a nivel mundial, en la ciudad de Chungju, Korea en la persona del ingeniero Jaime Casanova Martinez en el marco de los 2019 Juegos Mundiales de las Artes Marciales.

En estos juegos participaron por República Dominicana los atletas Israel Caraballo Puello y Yoelisa Contreras acompañados del entrenador Manuel de Jesus Guerrero Jimenez.

Estas actividades se realizaron en la ciudad de Chungju del 30 de agosto al 3 de septiembre.

Cada 6 septiembre celebramos la fundación de la International Kurash Association (IKA) hecho que se produjo en la ciudad de Tashkent capital de la República de Uzbekistán en 1998.

Su primer presidente lo fue el uzbeco Komil Yusupov quien fue sustituido por el kuwaiti Haider Farman quien ostenta la titularidad de la IKA en este momento.

Esta fecha del XXI Aniversario del inicio de actividades de la IKA es parte del calendario de la Fedokurash el que es compartido por las diferentes asociaciones y clubes afiliados con torneos, clínicas de arbitraje, charlas sobre la historia de esta milenaria disciplina que es sumamente popular en toda el Asia Central y que ya es parte de manera oficial de los Juegos Asiáticos desde el 2018.

Hoy día el kurash se practica en mas de 120 países y los cinco continentes siendo reconocido en un numero superior a 50 Comités Olímpicos Nacionales.

Grandes eventos mundiales son montados cada año en países diversos como Uzbekistán, Turquía, Korea, República Dominicana, Argentina, Ucrania, entre otros.

La Asociación de Kurash de la Provincia Hermanas Mirabal tuvo una destacada actuación en lo que fue denominado como Festival de Medallas Salcedo 2019 el pasado 21 de septiembre.

La actividad fue realizada en la Sala Polivalente del Complejo Deportivo de esta ciudad la que que estuvo dirigida por Ruben Inoa, Francisca Ortega y Abelardo Gonzalez, entre otros, quienes son presidente, secretaria y entrenador de la Asociación de Kurash de la Provincia Hermanas Mirabal, respectivamente.

La Federación Dominicana de Kurash, Fedokurash, se unió a la celebración del Día Mundial de la Caminata la que esta oficializada desde 1991 por The Association for International Sport for All (Tafisa) el pasado 6 de octubre.

Cumpliendo con la actividad los atletas, entrenadores, árbitros y dirigentes se unieron a la realización de este evento encabezados por su presidente el profesor Israel Caraballo Jimenez en las inmediaciones del Multiuso Ciro Perez de la ciudad de San Cristobal.

El XIV Torneo Internacional de Kurash por el premio del Presidente de la República de Uzbekistán en memoria de Al-Hakim en Termizi se celebró en la ciudad de Termez los días 5 y 6 octubre 2019 donde estuvieron participando atletas representando a Argentina, República Dominicana y Venezuela.

La incursion dominicana recayó en el experimentado atleta Marcos Reyes Torres quien tuvo una destacada participación acompañado del ingeniero Jaime Casanova Martinez quienes fueron invitados por la Federación de Kurash de Uzbekistan.

La Asociación de Kurash de la Provincia San Cristobal, ASOKUSC, realizó un curso de actualización de las reglas de competición de esta disciplina originaria de Uzbekistán el 20 de octubre.

El curso estuvo motivado a la preparación de los árbitros nacionales a impartir justicia deportiva en los próximos Campeonatos Panamericanos de Kurash, femenino y masculino a realizarse en esta sureña ciudad los días 30 de noviembre y 1 de diciembre 2019 con el aval de la Unión Panamericana de Kurash (UPK).

El 18 de noviembre la Fedokurash reitero la solicitud de afiliación al Comite Olímpico Dominicano durante la visita que hicieron al presidente de la entidad deportiva nacional.

La visita realizada al presidente del organismo olímpico, licenciado Luis Mejia Oviedo por Jaime Casanova, presidente de la Union Panamericana de Kurash y el presidente de la Fedokurash el profesor Israel Caraballo Jimenez, ademas, el también licenciado Jose Rafael Suarez Morales, miembro del Comité Ejecutivo del organismo nacional que difunde el fomento y desarrollo del kurash.

A Mejia Oviedo le acompañaron los señores Luis Elpidio Cumba y el doctor Luis Felipe Rosa Hernandez quienes son miembros de la Comisión de Evaluación de nuevos deportes.

El 30 de noviembre concluyeron las acciones de IV Torneo Internacional de Kurash Playa donde la representación local se alzó con los máximos honores del certamen al sumar cuatro medallas de oro, 2 de plata y una de bronce en el medallero general.

La segunda posición lo fue para la delegación de Chile con tres oro e igual cantidad de plata y bronce.

El tercer lugar quedó en manos de los representantes de Costa Rica con dos preseas de oro y una de plata en los combates que se registraron en este litoral turístico del poblado de Boca Chica.

La quinta posición de la justa fue para los Estados Unidos con una medalla de plata quienes incursionan por vez primera en esta modalidad de playa en representación de United States Kurash Association, así mismo, Venezuela ocupo la sexta posición de esta modalidad de kurash.

Esta cuarta versión del Kurash Playa tuvo una importante participación de Chile, Venezuela, República Dominicana, Costa Rica, Haití y los Estados Unidos de una actividad que acaparo un numeroso publico la que fue organizada por la Fedokurash en las ramas de masculino y femenino de las categorías de peso superiores.

El 1 de diciembre en un escenario abarrotado de publico de todas las edades fue testigo de los aguerridos combates de los Campeonatos Panamericanos con atletas de diferentes países en la disciplina de kurash la que incursiona decididamente como un deporte de relevancia en todo el territorio americano.

La asistencia de Chile, Brasil, Venezuela, Haiti, Costa Rica, Estados Unidos, Venezuela, entre otras, es un logro significativo para la Unión Panamericana de Kurash, UPK, y la propia International Kurash Federation (IKA) en el mayor certamen de esta disciplina en panamerica.

Los combates en infantil, juvenil y senior en las ramas de femenino y masculino dejaron satisfechos a un publico que aplaudía y celebraba a los diferentes atletas que hacían gala de sus depuradas técnicas.

La República Dominicana gano primera posición de la justa oriunda de la República de Uzbekistán imponiéndose con 21 preseas de oro, 17 de plata y 18 de bronce y La segunda posición de la correspondió a Chile con 2 medallas de oro, cuatro de plata y tres de bronce, así mismo, Costa Rica la ganadora del tercer lugar con dos preseas de oro y una de plata.

La Federación Haitiana de Kurash quedo en cuarto lugar con un oro, dos plata y un bronce presentando sus credenciales en este certamen al ser la organización mas joven en afiliarse a la Unión Panamericana de Kurash.

El importante quinto lugar fue compartido por las delegaciones de Estados Unidos y Venezuela con una presea de bronce cada uno.

El 10 de diciembre el kurash de Republica Dominicana alcanzo otro importante peldaño cuando participo en los IX Juegos Escolares Monte Plata 2019 en las competiciones que tuvieron como escenario el Pabellón de Usos Múltiples de esta cabecera de provincia.

El pabellón indicado estuvo a casa llena de un publico que disfruto cada combate de esta disciplina que es considerada como la Madre de las Artes Marciales ya que tiene mas de 3500 años de existencia.

El primer lugar fue para la Región Metropolitana logro el primer lugar de la justa escolar seguida por la Norte en segundo puesto y la tercera para la Zona de Monte Plata organizadores del certamen atlético.

En la justa el profesor Israel Caraballo Jimenez, presidente de Fedokurash, quien estuvo acompañado en la mesa principal por el ingeniero Jaime Casanova Martinez y del doctor Alquimedes Ortiz Cruz quienes son presidente de la Unión Panamericana de Kurash y vicepresidente de la Fedokurash, respectivamente.

Las representaciones de la Provincia Hermanas Mirabal, La Vega, el Distrito Nacional, San Cristobal, entre otras, vieron acción en edades de 15 a 18 años tanto en femenino como en masculino.

La dirección deportiva del certamen atlético estuvo a cargo de Fanny Ocasia Bello y la de arbitraje por Franklin Perez teniendo como árbitros a Manuel Guerrero, Elvis Mateo y Julio Villa quienes impartieron justicia acorde con las reglamentaciones de competición de la International Kurash Assoacition, IKA, organismo rector de esta disciplina a nivel mundial y que esta presidida por el ciudadano kuwaití Haider Farman.

“Hemos tenido un excelente 2019 con una gran contribución de las diferentes asociaciones afiliadas y el empuje que cada uno de los atletas, entrenadores,

árbitros, colaboradores y dirigentes a la vez que auguramos un programa de actividades 2020 que nuevamente incidirá positivamente en el desarrollo de esta disciplina en el país y su ya notoria transcendencia internacional”, fueron las palabras del presidente de la Fedokurash el profesor Israel Caraballo Jimenez al presentar el resumen de actividades 2019.

