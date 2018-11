Denuncian sería “ecocidio” montar terminal autobuses Parque del Este

SANTO DOMINGO.- Comunitarios de diferentes sectores de Santo Domingo Este, aprovecharon el acto de clausura del Mundial de Tenis de las Olimpiadas Especiales, que se celebró en el Parque del Este, para denunciar que de montarse arbitrariamente una terminal de autobuses en ese lugar, el Gobierno cometerá un ecocidio que terminará con el único pulmón que le queda a ese municipio.

Durante una protesta en la puerta principal en contra de las autoridades, el Comité de Lucha por la Preservación del Parque del Este y el Parque Nacional de Los Tres Ojos, explicó que desde el día de la inauguración el pasado 11 noviembre hasta la fecha, miles de vehículos se han estacionado sobre las áreas verdes que han sido usadas como garaje de vehículos ante la destrucción del parqueo externo que destruyen el Ministerio de Obras Públicas, con apoyo del alcalde Alfredo Martínez (El Cañero).

Sobre las gramas, además de miles de carros, yipetas y guaguas de los ciudadanos que visitaron el evento, el Comité captó en videos vehículos oficiales con placa la placa asignada 010, guaguas rotuladas como la Armada Dominicana, Ministerio de Deportes, y del mismo Ayuntamiento SDE, que se estacionaban entre los letreros de “cuida tu parque”, “no parqueo”, “prohibido parquearse”.

¿Por qué esa terminal exterminaría el Parque del Este?

El Parque Mirador del Este fue concebido junto al Mirador Sur y Mirador Norte, como tres grandes pulmones que serían motor de purificación del aire ante el crecimiento del Gran Santo Domingo.

De ellos, el Parque del Este, ha sido el único que los gobiernos no han respetado los fines para los que se construyó y en él, durante el gobierno de Hipólito Mejía en 2001 se construyeron ocho macro instalaciones deportivas y un anfiteatro que acogen más de 25 mil personas en un gran evento.

Para ello, una parte del Parque que se ubicaba al exterior y que estaba lleno de altos pinos, fue convertida en estacionamiento de vehículos, supuestamente para no contaminar más el Parque; sin embargo, en ese terreno exterior, el Gobierno de Danilo Medina, con la complicidad del alcalde Martínez (sin el consentimiento de los regidores) iniciaron trabajos para la terminal de autobuses / plaza comercial que albergaría 17 salidas de autobuses, 28 locales de comercio, comedores, 6 salidas de minibuses, depósito de combustible y taller, entre otras estructuras que contaminarían en su funcionamiento a ambos parques.

Trabajos que el Tribunal Superior Administrativo ratificó que se hicieron bajo la violación de las leyes 64-00 y 176-07 que corresponden a Medio Ambiente y del Distrito Nacional y los Municipios.

El plebiscito

Dado el rechazo de la población ante el abuso y prevaricación de las autoridades, el Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Santo Domingo Este aprobaron que se realice un referéndum aprobatorio en el cual se le consultará a la población si está deacuerdo o no con la colocación de una terminal de autobuses en terrenos del Parque del Este.

Sobre la propuesta de los concejales, miembros del Comité de Lucha y preservación del Parque del Este, dijeron que a decisión ha sido fruto de la constante lucha del pueblo, al ver cómo las autoridades que están llamadas a “velar por el bienestar común” se han hecho cómplices de las violaciones de la Ley.

“El plebiscito es una conquista democrática y legítima de nuestro pueblo, pero con él no se decide finalmente si la terminal va o no va, pues la ciencia tiene la respuesta más exacta de que si la terminal debe o no ir en ese lugar”, manifestaron.

of-am