Denuncian empeoramiento de condiciones en cárceles de Haití

Puerto Príncipe, 6 ago.- El Colectivo de Abogados para la Defensa de los Derechos Humanos de Haití denunció hoy las condiciones inhumanas de los detenidos en las cárceles del país caribeño.

La situación sigue empeorando, de hecho, fueron reportados varios casos de muertes bajo custodia en la prisión de Jacmel, subraya un comunicado de la agrupación jurídica.

El coordinador de la organización, Arnel Rémy abogó por una política penitenciaria diferente, con dignidad y respeto a los derechos de los reos.

Puntualizó que el sistema penitenciario haitiano está saturado, con una tasa de ocupación en las cuatro principales cárceles del país de alrededor del 401 por ciento, cuatro veces su capacidad máxima.

Este hacinamiento trajo consigo una alta tasa de promiscuidad, enfermedades y contaminación.

La muerte de los reclusos en la prisión de Jacmel, expone las condiciones insalubres, la gran escasez de alimentos y de suministros médicos.

De hecho- comentó Rémy citado por el diario Le National- comen una vez al día, gracias a sus seres queridos.

La desnutrición severa es un factor determinante, pues puede incrementar la cifra de fallecidos en los penales, donde la mayoría de los reos se encuentran en un estado de desnutrición avanzada.

«Tales condiciones son inaceptables y plantean serias preocupaciones de derechos humanos», advirtió el jurídico haitiano.

of-am