Denuncian allanamiento en casa de alcalde de la capital de Haití

Ralph Youri Chevry

Puerto Príncipe, 23 ene (Prensa Latina) El Ayuntamiento de la capital haitiana denunció hoy el allanamiento ilegal este jueves, por medios militares, de la vivienda del presidente de la Comisión Municipal, Ralph Youri Chevry.

La instancia territorial describió de «inoportuna y preocupante», por el tenso momento que vive el país, la irrupción en la residencia del alcalde de Puerto Príncipe de una caravana integrada por cuatro vehículos blindados, «sin notificación ni debido proceso», añadió el periódico Le Nouvelliste.

El ente de administración municipal recordó una intervención similar hace apenas un mes, el 12 de diciembre de 2025, «también -subrayó- sin orden judicial».

Según el Ayuntamiento capitalino, «estas reiteradas acciones ejecutadas sin transparencia, socavan la estabilidad administrativa y dañan la imagen de las instituciones públicas».

Haití afronta en la actualidad una crisis de violencia por la acción combinada de bandas criminales y el descontrol oficial, que agravan la inseguridad y elevan el desplazamiento forzado, estimado en un millón de personas, según la Oficina para Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.

npg/apb

PL-184