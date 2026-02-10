Denuncia supuesta operación ilegal de minera canadiense PP

Aseveró que la empresa minera tiene autorización para explorar la zona de El Copey, pero no para explotar una mina, en abierta violación de los reglamentos del Ministerio de Energía y Minas.’Luis el Gallo’ apuntó en una nota que la autorización dada por las autoridades es para explorar en la zona de El Copey, para ver la factibilidad del área con miras a futuro.

Al estar extrayendo minerales en la zona de El Copey, los canadienses, y otras empresas, están violando las normas dominicanas, porque en ningún momento las autoridades les han autorizado a la explotación de una mina de oro, dijo el político.

Además, agregó, con la mina que trabaja sin supervisión de las autoridades, se están ocasionando grandes daños a la flora y la fauna del lugar, por la eliminación de árboles y la remoción de tierra.

Indicó que los extranjeros se han valido de la ignorancia de los campesinos, que les arrendaron sus tierras en franco desconocimiento de lo que significa la clasificación de exploración y explotación de terrenos mineros.

A esos campesinos, indicó, se les liquida cada tres meses por el usufructo de los terrenos, sin darle mayores explicaciones.

Manifestó que tiene más de tres años denunciando la situación, pero las autoridades del sector minero nunca han dado una explicación sobre la explotación ilegal de una mina de oro en El Copey.