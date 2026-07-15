Delitos complejos marcan la agenda judicial en Dominicana

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Santo Domingo, 15 jul.- Tres decisiones judiciales difundidas hoy por el Ministerio Público dominicano ofrecen una radiografía de algunos de los principales desafíos que enfrenta el sistema de justicia del país: el narcotráfico, el crimen organizado y la trata de personas.

Aunque corresponden a procesos distintos, los casos tienen un denominador común: involucran delitos de alta complejidad, con estructuras que trascienden al autor individual y afectan la seguridad ciudadana, los derechos humanos y el orden público.

La primera decisión fue la condena a 10 años de prisión de un hombre detenido con más de 20 libras de marihuana en un puesto de control militar de la provincia de San Juan.

El caso pone de relieve que el tráfico de drogas continúa siendo una de las principales preocupaciones de las autoridades, pese a los constantes decomisos y operativos realizados.

A esa sentencia se suma la prisión preventiva impuesta al presunto autor intelectual del asesinato de un hombre en el sector Los Ríos, en Santo Domingo.

Según el Ministerio Público, el imputado encabezaba una estructura vinculada, además, con sicariato, secuestros, tráfico de armas y cobros compulsivos.

El tercer fallo corresponde a la condena de 15 años de prisión contra un hombre hallado culpable de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

La investigación estableció que captó a dos mujeres colombianas mediante falsas promesas de empleo y, una vez en República Dominicana, las sometió a explotación sexual bajo amenazas, violencia y deudas impuestas de manera fraudulenta.

Más allá de las particularidades de cada expediente, los tres procesos muestran la diversidad de las modalidades delictivas que enfrentan las instituciones.

Mientras el narcotráfico usa el territorio nacional para el traslado de estupefacientes, la trata de personas mantiene su carácter transnacional y las redes criminales amplían sus formas de operación. En los últimos años, las autoridades reiteran que el combate a estas manifestaciones del crimen requiere algo más que operativos policiales.

La persecución penal demanda investigaciones especializadas, cooperación entre organismos nacionales e internacionales y un sistema judicial capaz de llevar los casos hasta una sentencia.

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