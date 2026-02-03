Delfines se imponen a Moca FC en la Liguilla de la LDF 2026

MOCA. – Los Delfines del Este lograron un importante triunfo como visitantes al imponerse 1-3 al Moca FC, en partido correspondiente a la jornada 4 de la Liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2026), evento dedicado al propulsor deportivo doctor José Rafael Abinader.

Los aurinegros fueron los primeros en abrir el marcador al minuto 23, cuando Sergio Ventura aprovechó una jugada dentro del área tras un balón suelto del portero Pedro Espinal, luego de un tiro libre ejecutado por Jhonny Parima, para colocar el 1-0 a favor del conjunto local.

Sin embargo, la reacción visitante fue inmediata. Apenas un minuto después, al 24’, Diego Lozada igualó las acciones tras capitalizar un rebote en el área y definir ante el guardameta Mario Marte, cerrando la primera mitad con empate 1-1.

En la segunda parte, Los Delfines lograron inclinar la balanza a su favor. Al minuto 80, Joselvis Martínez anotó de cabeza el 1-2, adelantando a su equipo en el encuentro disputado en el Estadio Moca 85.

MocaC tuvo la oportunidad de igualar el marcador en el 90+2, cuando Jessy Mena quedó mano a mano, pero no pudo concretar ante la intervención del portero Pedro Espinal.

El marcador definitivo llegó al 90+6, cuando Jhon Ramos convirtió desde el punto penal, sellando el 3-1 y asegurando los tres puntos para Los Delfines del Este en la Liguilla de la LDF 2026.

of-am