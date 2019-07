Del PLD victima vs. victimario

Hay quienes se esfuerzan para enlodar y empañar la imagen del Dr. Leonel

Fernández, uno de los líderes de mayor trascendencia en la historia reciente de

la Republica Dominicana. Hay quienes procuran con malicia dañar su

trayectoria y pensamiento político de alto vuelo, una figura que se ha convertido

en el plano internacional en una marca país, solo por el hecho de haberse

erigido en estandarte de la democracia y la defensa de nuestra Carta Magna.

Hay quienes no perdonan que existan líderes capaces de sintetizar la voluntad

mayoritaria de un pueblo que en más de un 80% no quiere que se violente la

Constitución, y estado de derecho solo para complacer ambiciones continuistas

de poder de un hombre.

Hay quienes buscan meter en un mismo saco a la víctima y al criminal. Como

abogado que soy, no he visto en tribunal alguno en que a la víctima se le dé el

mismo trato que al victimario. A la víctima que es martirizada y al martirizador

que hace el daño. A la víctima que se busca sacrificar por defender a la patria

en peligro, y al victimario de la democracia que tanto nos ha costado.

Y eso es lo que pasa cuando queremos homologar a quien defiende la

Constitución y al estado de derecho con aquel que busca mancillarla,

violentarla calificándolo como una lucha de poder entre peledeístas. Nada más

lejos de la verdad. Se trata de una lucha entre quienes asumen el compromiso

con la historia, con el país, con nuestra institucionalidad, y estado de derecho y

quienes hacen intentos de torcer nuestro rumbo democrático por vía non

sanctas.

¿A quiénes les conviene o beneficia que los reeleccionistas no se salgan con

las suyas? A la democracia, al estado de derecho, a la sociedad en sentido

general. No es a Leonel ni a ningún grupo en particular, y si no, que se lo

pregunten a Abinader que marchó hacia el Congreso Nacional bajo el lema de

que se respete la constitución. Que se lo pregunten a los organizadores de la

marcha anti reeleccionista de este domingo, de amplio abanico sociopolítico.

Que se lo pregunten a las miles de personas y partidos emergentes que

diariamente están estampando su firma frente al Congreso Nacional para

abortar la reforma constitucional. Que se lo pregunten a las autoridades de la

iglesia católica, y a la iglesia evangélica en persona de sus máximos dirigentes.

De verdad, que hay que tener una gran reciedumbre moral y una gran fortaleza

de espíritu para resistir sin perder la compostura. Hay que estar armado de la

coraza de la paciencia, la prudencia, la tolerancia y la sensatez para soportar la

embestida de la calumnia y el ataque inmisericorde a través de bocinas

pagadas y medios sobornados.

Hay que ser de un gran material humano para no sucumbir ante las piedras

lanzadas por la infamia, el odio y el resentimiento de aquellos que no perdonan

que puedan existir hombres que no se doblegan ni se rinden, ni dan marcha

atrás cuando el poder desenfrenado quiere perpetuarse a como dé lugar y

mancillar nuestra carta magna.

Hay un hombre que le ha dejado a sus detractores todas las cosas que

envenenan el alma y la conciencia, porque él no pelea sucio en el cuadrilátero

de los golpes bajos. La diatriba y la maledicencia no tienen espacio en su

espíritu, y es por eso que les deja a sus persecutores la andanada de insultos y

agravios, para que sean ellos quienes se intoxiquen con la carne del tiburón

podrido y de los peores sentimientos humanos. Pese a la andanada de insultos

e irrespeto contra él su grandeza de espíritu solo le da espacio para decir

“siento un profundo respeto por el presidente de la República (Danilo Medina) y

por todos los miembros del Comité Político, del Comité Central y por todos los

estamentos del Partido de la Liberación Dominicana”.

Él se queda en la trinchera de la defensa de la democracia, los principios y los

ideales más puros, dejando a sus contrincantes debatiéndose en el lodazal de

las bajezas más abyectas. Y es que, como dijo el inmenso escritor cubano José

Martí, que “cuando hay muchos hombres sin decoro, siempre hay otros que

tienen el decoro de muchos hombres”.

Por eso, al ver su situación y la manera aviesa en que es combatido y

detractado, cual cristo de la libertad y de la democracia, pagados con la

traición de los Judas Iscariote de hoy, no nos queda menos que admirar la

grandeza y la nobleza de los valores que defiende el Dr. Leonel Fernández.

