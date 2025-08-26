Dejó carta mujer que mató sus tres hijos y se envenenó en SD

Lugar del ensanche Isabelita donde la mujer envenenó a sus hijos y se suicidò

SANTO DOMINGO.- La mujer que mató a sus tres hijos y se suicidó en el ensanche Isabelita, de esta capital, antes de estos hechos escribió una carta en la que expresa “algunas situaciones” y pide perdón por la acción que posteriormente cometió, confirmó la Policía.

La mujer fue identificada como Pennsylvania Jiménez Valdez, de 36 años, primero suministró veneno a través de un jugo a sus hijos, dos varones y una hembra, de 11, 9 y 7 años, y luego se suicidó ingiriéndolo ella misma, de acuerdo a la uniformada.

El hecho ocurrió el domingo en la noche en el ensanche Isabelita, de Santo Domingo Este. La carta que previamente escribió está en poder de la Policía científica, la cual busca establecer su autenticidad.

Los tres cadáveres fueron llevados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), con fines de autopsia.

La Policía ofrecerá más detalles luego de que concluyan las investigaciones, dijo su portavoz, coronel Diego Pesqueira.