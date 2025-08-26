Dejó carta mujer que mató sus tres hijos y se envenenó en SD
SANTO DOMINGO.- La mujer que mató a sus tres hijos y se suicidó en el ensanche Isabelita, de esta capital, antes de estos hechos escribió una carta en la que expresa “algunas situaciones” y pide perdón por la acción que posteriormente cometió, confirmó la Policía.
La mujer fue identificada como Pennsylvania Jiménez Valdez, de 36 años, primero suministró veneno a través de un jugo a sus hijos, dos varones y una hembra, de 11, 9 y 7 años, y luego se suicidó ingiriéndolo ella misma, de acuerdo a la uniformada.
El hecho ocurrió el domingo en la noche en el ensanche Isabelita, de Santo Domingo Este. La carta que previamente escribió está en poder de la Policía científica, la cual busca establecer su autenticidad.
Los tres cadáveres fueron llevados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), con fines de autopsia.
La Policía ofrecerá más detalles luego de que concluyan las investigaciones, dijo su portavoz, coronel Diego Pesqueira.
La sociedad dominicana esta ENFERMA, se AGRAVA y no se ve a la vista el BALSAMO para ella
¿Pide perdon por lo que ya hizo? Solo alguien bajo la influencia de alguna entidad maligna podria hacer tal cosa !Cometer el delito y luego pedir perdon! Pero al quitarse la vida demuestra que no fue bajo la influencia del mal, sino que lo hizo por decision propia
Se nos va esta mujer del pueblo junto a sus hijos y que nadie me venga con cuento pues nadie se suicida por felicidad.