Dejemos de reciclar la basura política dominicana

El autor es compositor y activista comunitario. Reside en San Cristóbal

La República Dominicana vive atrapada en un ciclo perverso: los mismos actores políticos que ayer demostraron incapacidad, corrupción o indiferencia hacia el pueblo, hoy se presentan maquillados como “renovados” y con el mismo discurso de siempre. Y lo más alarmante es que, como sociedad, seguimos cayendo en el juego de reciclar esa basura política que tanto daño nos ha hecho.

Los rostros cambian de partido, pero no de conducta. Se venden como “nuevas opciones” cuando en realidad son fichas gastadas de un mismo sistema que se alimenta de la impunidad y del olvido colectivo.

Este reciclaje permanente frena la posibilidad de construir un liderazgo auténtico, transparente y comprometido con el bien común.

El problema no es solo de los políticos; es también de nosotros como ciudadanos. Mientras sigamos premiando con el voto a quienes ya demostraron que no merecen dirigir, estaremos condenados a vivir con las mismas promesas incumplidas, los mismos escándalos y la misma desconfianza hacia las instituciones.

Necesitamos romper el ciclo. No más políticos que saltan de un partido a otro para seguir viviendo del erario. No más candidatos que apelan a la memoria corta del pueblo. Es hora de mirar hacia líderes emergentes, hacia la juventud preparada, hacia ciudadanos con integridad probada y compromiso comunitario.

Reciclar la basura política es aceptar la mediocridad como destino. Rechazarla, en cambio, es abrir la puerta a un país distinto, con esperanza y dignidad.

El futuro de la República Dominicana no puede seguir en manos de los mismos de siempre.

Está en nuestras manos exigir decencia, transparencia y visión de nación.

Dejemos de reciclar la basura política dominicana.

