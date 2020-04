¿Dejarán votar a la diáspora?

EL AUTOR es contador público autorizado. Reside en Miami.

Luce que no tendremos diputados del exterior y que el cronograma para votar la diáspora, que aporta anualmente más de 8 mil millones de dólares, le será negado por no existir condiciones. Se ve evidente. Lo que no te dicen es que todo esto es un teatro.

Mire. La JCE dictó resolución asignando los miembros de la OCLEE, el organismo del exterior que montaría el evento, pero sus miembros nunca han sido juramentados. En siglo XXI se puede virtual y no lo hacen.

Dinero en dólares para montar evento ha salido a cuenta gotas y los locales, entrenamiento y logística para hacer evento en exterior se paga caro, en dólares y euros. Entonces dejen el show, dígannos, vengan a votar a R.D, porque no depende de JCE, sino de países donde viven ustedes, la diáspora, de efectuar evento.

Veo varias salidas y espero me den su opinión porque partidos deben forzar a una resolución ya que 600 mil votos se dejarán fuera.

1ra salida: Fletar vuelos chárteres pagados por votante y JCE, mitad a mitad y llevar a todo el que quiera votar residiendo en exterior con cedula al día a votar en Quisqueya.

2da: Voto por correo y montar plataforma para que todos en diáspora den sus coordenadas y teléfonos válidos y comprobables para que JCE, les envíe instructivo con boleta y en sobre prepagado certificado y pagado por JCE. Así el votante podrá sufragar y enviar a oficina de JCE en exterior su boleto marcado y este abrirse ante delegados vestidos de astronautas pudiendo verificar el total de votos de cada partido. Eso lo expliqué en 2 articulos anteriores de cómo se puede hacer, pero nadie da una mejor idea. La mía no es la mejor, entonces deme la suya con una solución armonizada, pero dejar postergar esto es ridículo.

Párrafo que dice que debe ser presencial el voto, no es justo en estas circunstancias.

Todos deben apoyarnos porque si los países que nos acogen como 2da patria, nos niegan agruparnos, hay otra solución, creo que el correo siempre funciona en esos países y en países 3er mundistas donde el correo es un caos como en Venezuela, sugiero respetuosamente, establecer protocolo y tener solo 3 centros de acopio para recibir el voto por correo del exterior.

En otras palabras, por ejemplo en Venezuela, Bonaire, y otros países donde el correo es lento, se debe permitir que el votante registrado en padrón del exterior, al completar el procedimiento que se dictará para aceptar el voto por correo, se debería obligar a que esos países con correo incipiente y lento envíen al centro de acopio de la JCE, solo por Fed Ex, UPS, o valija diplomática, esos sobres sellados y lacrados para ser abiertos el 5 de julio.

Por ejemplo, en oficina de JCE ubicada en la 1ra Circunscripción abarcando países de esa área con correo ágil podrían llegar los sobres rápido, porque creo no hay ninguno lento, pero en la 2da es donde hay países con un correo no confiable, porque en la 3ra Circunscripción que es Europa, no hay problemas. ¿Por qué el miedo?

JPM

