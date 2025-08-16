Dejan iniciados los Juegos Juan Pablo Duarte en Nueva York

La ceremonia se celebró en Lehman College de El Bronx y contó con la presencia de autoridades locales, representantes consulares del Gobierno dominicano, dirigentes deportivos, entrenadores, familias y líderes de la comunidad dominicana en Nueva York.

Cruz dijo sentirse honrado de ser parte del relanzamiento de estos juegos y destacó el apoyo del presidente Luis Abinader para la celebración de los mismos, informó el Ministerio de Deportes en una nota.

«Un gran honor para mí venir a la ciudad de Nueva York a relanzar los Juegos Juan Pablo Duarte, unos juegos que están sembrados en el corazón de los dominicanos y aprovecho para felicitar a todos los que han puesto su granito de arena para que este evento sea hoy una realidad», indicó.

Ámbar Fulgencio, destacada corredora de los 100 metros con vallas en las universidades de Estados Unidos, tuvo a su cargo el juramento deportivo. Los Juegos reunirán a más de 2,000 deportistas en 21 disciplinas.

En tanto, Luisín Mejía, presidente de Centro Caribe Sports, hizo una retrospectiva de los años en que se fundó la Asociación de Sóftbol en Nueva York y destacó el potencial de la comunidad dominicana para lograr conquistas importantes en favor de los jóvenes dominicanos residentes en esa y en otras urbes estadounidenses.EFE

