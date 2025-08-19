Definen al bolero como género de evocación y seducción

SANTO DOMINGO. – El bolero es un género de evocación y seducción, que promueve la felicidad, la tristeza y la alegría, la forma de sentir del ser humano, y en la República Dominicana tuvo una aparición tardía.

Estas fueron algunas de las conclusiones a la que arribaron panelistas en el conversatorio “El bolero: historia de pasiones”, organizado por la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU).

Los especialistas Pedro Delgado Malagón, Félix -Felucho- Jiménez, Alejandro Vargas y José Antonio Rodríguez hablaron de su origen, historia, significado y desarrollo en Hispanoamérica.

Jiménez aseguró que en ningún otro género musical se unen letra, melodía y cuerpo para cantarle al amor, “pasional o platónico, arrebatador o doloroso”, como en este.

Señaló que la República Dominicana irrumpe en el mundo del bolero a partir de los años cuarenta y explicó que una serie de elementos explican su aparición tardía.

MÚSICA PARA SEDUCIR

En tanto, Delgado Malagón aseguró que es una música de seducción, una forma de expresar el amor y el desamor.

Afirmó que contrario al tango, promueve la dignidad romántica de los seres humanos y seguirá existiendo en el futuro, adaptándose a los nuevos tiempos.

Vargas, por su parte, lo definió como género musical para la evocación

DEDICADO A «LUCHO GATICA»

La actividad estuvo dedicada a Luis Enrique Gatica Silva, conocido por su nombre artístico de Lucho Gatica, el chileno considerado el “rey del bolero”, uno de sus mayores exponentes.

El cantautor José Antonio Rodríguez interpretó su icónica canción “Como un bolero”, además de un popurrí, mientras Julio César Morel, encargado de la Red de Bibliotecas Públicas de la BNPHU, interpretó “Nosotros”, del compositor cubano Pedro Junco.

