Defiende 2 millones atenciones médicas por contrato SeNaSa

Grupo Read.

SANTO DOMIN GO.- El Grupo Read salió en defensa de las más de 2 millones de prestaciones médicas preventivas ofrecidas a afiliados del SeNaSa, a propósito de las investigaciones que realiza el Ministerio Público sobre ésta.

En un comunicado asegura que se trata de un modelo de atención primaria que ha ayudado a descongestionar los hospitales, fortalecer la salud comunitaria y mejorar indicadores clave como la hipertensión, diabetes y control prenatal.

Indica que la empresa Khersun SRL, conocida como Punto Médico, ha aplicado este modelo desde el 2020, bajo un esquema auditado regularmente por Senasa y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril).

ACCIONES ESTAN RESPALDADAS POR EXPEDIENTE CLINICO

“Las atenciones, incluyendo consultas médicas, diagnósticos, recetas y programas comunitarios, están respaldadas por un expediente clínico digital único, que permite trazabilidad completa y verificación por parte de las autoridades competentes“, declara a propósito de recientes cuestionamientos sobre contratos con SeNaSa.

El Grupo Read también defendió los servicios prestados a través de Farmacard, que también forma parte del mismo, el cual gestiona una red nacional de más de 1,000 farmacias y más de 18,000 transacciones diarias en tiempo real.

“Su intervención ha sido clave para la eficiencia del gasto público en medicamentos, logrando anteriormente una reducción de más del 40 % durante su primer período como proveedor de SeNaSa“, indica.

DISPOSICION A COLABORAR CON LA INVESTIGACION

“El modelo desarrollado junto a SeNaSa ha sido una respuesta técnica y humana a los desafíos históricos del sistema. Nuestra misión ha sido, y sigue siendo, llevar salud de calidad a donde más se necesita, con eficiencia, cobertura y respeto por los recursos públicos”, según el documento.

La entidad agrega que “respetamos profundamente la libertad de prensa y creemos en el rol de los medios serios y éticos como pilares del control democrático. Pero también creemos que la reputación construida con esfuerzo, transparencia y compromiso social merece ser defendida con dignidad y verdad”.

El Grupo Read reafirma su “disposición total” a colaborar con cualquier proceso de investigación y reitera su compromiso de seguir aportando a la salud pública dominicana con tecnología, resultados medibles y vocación social.

