De la murmuración a la acción ciudadana en el 2019

Los católicos y todos los otros cristianos celebramos hoy, ecuménicamente, el Día de los Santos Inocentes. El degüello ordenado por Herodes no impidió que el cristianismo prevalezca por los siglos de los siglos. El martirio se convirtió en triunfo de la fe.

Finalizando el 2018 ,en consonancia con el espíritu de solidaridad humana y serena reflexión del Adviento y la Navidad, los miembros del Comité Gestor de Conciencia Nacional sometimos una Acción Directa en Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional solicitando la declaración de nulidad de la ley 61-18 de Ingresos y Gastos Públicos promulgada en fecha 13 de diciembre 2018 y publicada en la Gaceta Oficial No. 10925 del 14 de diciembre del 2018.

El presidente Danilo Medina cometió un nuevo error promulgando una Ley de Presupuesto que no tiene validez jurídica puesto que , tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, se aprobó sin cumplir la liturgia legislativa , en franca violación de los artículos 2, 93 y 98 de la Constitución, así como de los reglamentos que norman la aprobación de leyes declaradas de urgencia, las cuales deben ser conocidas en sesiones consecutivas de Asambleas Extraordinarias que deben celebrarse en días distintos a las Asambleas Ordinarias y no el mismo día, como ocurrió con esta Ley del Presupuesto del 2019.

Con el asedio de fuerzas democráticas mayoritarias, doblegaremos a Danilo y transformaremos la lucha unitaria contra la reelección, en lucha victoriosa contra el continuismo del PLD.

El Artículo 98 de la Constitución exige, para la aprobación de cualquier proyecto de ley, que cada cámara legislativa deje un día por lo menos de intervalo entre una lectura y otra; y que: “En caso de que fuere declarado previamente de urgencia deberá ser discutido en dos sesiones consecutivas”, lo cual no significa que sea el mismo día ya que, cuando una ley es declarada de urgencia, el procedimiento para su rápida aprobación debe consistir en obviar el día intermedio, de modo que la ley pudiera aprobarse al día siguiente sin que medie el conocimiento de otros asuntos, guardando así la consecutividad. No obstante, para aprobar la Ley No. 61-18 los legisladores violaron esa disposición al celebrar en cada cámara, en un mismo día, una sesión ordinaria que aprobó la ley en primera lectura y otra sesión extraordinaria que la aprobó en segunda lectura.

Conciencia Nacional, movimiento ciudadano apartidista, exhorta a que, en todas las festividades compartidas con familiares y amigos prevalezcan comentarios juiciosos resaltando la necesidad de que todos actuemos unitariamente procurando lograr el triunfo electoral en Mayo del 2020, teniendo presente el discurso de Monseñor Meriño en Febrero 27, 1861: “…el pueblo, que siempre comienza por murmurar, acaba luego por derrocar a sus tiranos”. De la simple murmuración debemos pasar a la acción ciudadana en el 2019, año crucial para restaurar la democracia con la victoria frente la reelección y el continuismo.

El periodista estadounidense John Reed, partidario del comunismo, en su reportaje “Diez Días que Estremecieron al Mundo”, describió la forma en que Lenin manipuló la situación para que los bolcheviques, estando en minoría, lograran disolver por la fuerza la Asamblea democrática, para establecer la dictadura soviética.

En nuestro caso no se trata del comunismo, ni de diez días, ni de minoría. Aquí y ahora resulta imprescindible que profundicemos la concientización ciudadana durante los 90 días iniciales del 2019, que es el plazo que, zorrunamente, se autoimpuso Danilo para destapar su inocultable propósito inconstitucional de reelegirse. En esos 3 meses cruciales, la lucha ciudadana debe desenmascarar, prioritariamente, las argucias non sanctas que Danilo esgrime para tratar de perpetuarse en el poder. Con el asedio de fuerzas democráticas mayoritarias, doblegaremos a Danilo y transformaremos la lucha unitaria contra la reelección, en lucha victoriosa contra el continuismo del PLD.

Enfatizamos que no se trata de asumir textualmente el sustancioso y patriótico discurso de Meriño sobre “derrocar” “tiranos”, sino de adaptar ese mensaje a nuestro tiempo para restaurar la democracia, con el voto de la mayoría ciudadana, triunfando electoralmente contra la dictadura constitucional entronizada por el PLD, partido hegemonico que involuciona con la ambición manifiesta de imponerse, eternamente, como partido único, siendo dirigido por el Comité Político, desfasado remedo tropical del Presídium o Politburó soviético, dedicado a violar la separación de poderes de la democracia.

Un 59 % de los ciudadanos declara, consistentemente, no pertenecer a ningún partido. Conciencia Nacional, apartidista, exhorta a ese mayoritario activo humano a participar políticamente, junto a partidos y sociedad civil, garantizando el triunfo del frente unitario democrático del 2020.

