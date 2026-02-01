Davos no fue un foro, fue una advertencia

El autor es abogado. Reside en Santo Domingo

POR RAMFIS PEÑA NINA

Muchos comentaristas han dicho que Trump y sus lacayos europeos, entre sanciones y tropelías, se dispararon en el pie; pero en Davos el presidente fue más lejos y apostó a una ruleta rusa cargada, no con una bala, sino con varias, incluida la de la recámara.

Allí desplegó sin rubor la megalomanía imperial que lo define: como emperador repartió coletazos a diestra y siniestra, olvidando que todo poder tiene un límite, incluso el miedo.

Con ese gesto provocó el despertar de quienes llevaban setenta años dormidos en los brazos del morfeo terrenal, confiados en la protección de armas ajenas.

El sobresalto fue inevitable al comprender que más humillación no debía tolerarse; surgieron reacciones inesperadas que, con un mínimo de entendimiento, advertían una verdad pueblerina: ya las gallinas no ponen donde ponían.

En lo personal, de la cadena de errores acumulados en apenas un año, este resulta políticamente el más grave.

Ocurre en un momento crítico para el imperio, cuando los números negativos se multiplican y la aritmética deja una lección simple: no siempre menos por menos da más; aquí siguió dando negativo.

Cabe esperar que esta humillación acelere un futuro mejor para un mundo cada día más convulso y con menos esperanzas, víctima de la megalomanía de un solo hombre.

Viene a la memoria el desafío de Idi Amin, el carnicero presidente de Uganda, cuando invitó al vaquero norteamericano Ronald Reagan a subir al ring y dirimir allí sus diferencias sin exponer vidas ajenas.

Tal vez sea hora de que quienes mandan a otros a morir por caprichos propios acepten, por una vez, pelear sus batallas en primera persona.

