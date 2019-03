David Ortiz proclama que Boston tiene todo para repetir

FORT MYERS, Florida – Con tres anillos de Serie Mundial en su haber, la leyenda de los Medias Rojas, el dominicano David Ortiz, sabe cómo luce un equipo con madera de campeón.

Es por eso que el ex cañonero habla de una manera positiva cuando se refiere a los Medias Rojas del 2019, un equipo que, según él, cuenta con lo necesario para repetir el campeonato.

A Ortiz, quien llegó a los entrenamientos primaverales de Boston el viernes, le gusta el talento que ve sobre el terreno.

Pero más que eso, alaba la actitud que le ve a los jugadores. Le gusta que cada vez que pasa cerca de los bateadores, de lo que están hablando siempre es de batear.

“Para serte honesto, este equipo luce realmente bien; de pies a cabeza”, dijo Ortiz. “Cuando caminas por el clubhouse sientes una buena vibra. Si hay una persona que puede explicarlo soy yo, porque he estado allí por mucho tiempo, y puedo decirte que la vibra que siento es mucho mejor a la del año pasado”.

“Y ya saben lo bien que me sentí con este equipo en la temporada anterior. Pero puedes ver las caras de los jugadores, la experiencia que tuvieron en la postemporada, lo que aprendieron y lo confiados que se sienten. Como jugador, puedo decirte que eso juega un papel importante de cara a una temporada”.

Durante el memorable paso de Ortiz con los Medias Rojas, una de las cosas que nunca pudo lograr fue ganar campeonatos en temporadas consecutivas. Le gustaría ver a este equipo convertirse en el primer conjunto de Boston en lograr dicha hazaña desde 1915-1916 y el primero en las Mayores desde los Yankees del 2000.

“¿Por qué no?”, dijo Ortiz. “Su confianza es mayor a la del año pasado. He estado hablando con J.D. Martínez, Mookie Betts, Xander Bogaerts, Jackie Bradley Jr., cinco minutos con cada uno, y lo único que quieren es escuchar. Están preparados y eso me encanta”.

“Sé cómo se ayudan entre ellos con información para poder mejorar. Me estaba riendo, porque mientras estiraban, yo iba a ir a hablarles, pero preferí escuchar lo que ellos conversaban, y de lo único que hablan es de bateo”.

“Recuerdo que cuando me estiraba, nos gustaba bromear. Pero estos chicos están enfocados. Estuve parado allí escuchándolos, y estaban hablando de mecánicas, posición de las manos, cómo enfrentar los turnos y todo eso”.

En vez de dormirse tras lograr récord de 119-57, incluyendo la postemporada del año pasado, Ortiz percibe que el grupo quiere aún más en el 2019.

“Eso te dice que estos chicos no quieren descuidar nada. No quieren perder tiempo”, dijo. “Están comportándose como si hubiesen terminado en el último lugar el año pasado. Me gusta eso, porque significa que siguen hambrientos, que quieren más, y que no harán otra cosa sino mejorar”.

