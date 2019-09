Big Papi no ve motivos por los que El Abusador quisiera hacerle daño

BOSTON.- El exbeisbolista de Grandes Ligas David Ortiz expresó su disgusto porque en la República Dominicana, su país natal, «estuvieron haciendo comentarios de cosas que no son» luego del balazo que él recibió el pasado 9 de julio en un bar de Santo Domingo Este.

Durante una entrevista ofrecida a la cadena estadounidense Univisión, dijo que en esa oportunidad se especuló «que si era un problema de faldas, que si yo estaba involucrado en cosas de narcotráfico, de lavado, de cosas de esas”.

Ante la pregunta de que había de cierto en todo esto, respondió: “Nada de eso es realidad”.

No ve razón para que César el Abusador quisiera hacerle daño

Preguntado sobre César Emilio Peralta (el Abusador), quien ha sido mencionado como posible autor del atentado, dijo: “Es que yo no sé, yo de verdad no sé, no vería la razón por la cual él quería hacerme un daño a mí así, porque para César yo era un ídolo”.

Con lágrimas en los ojos, confesó que fue un proceso difícil lo que vivió despues de haber recibido el balazo, durante el cual estuvo en coma, y casi pierde la vida.

“De ese día recuerdo que me pasé el día entero con mis hijos, de ahí andaba con Joel López, amigo mío, donde él me esperó, yo me cambié y decidimos coger para Dial (el bar donde se encontraba compartiendo cuando recibió un disparo) un rato”, narró el Big Papi en una entrevista exclusiva con Tony Dandrades para Univisión.

Después de recibir el disparo, dice que nunca perdió el conocimiento.

“Nunca perdí el conocimiento. Cuando la bala me impacta, yo lo que siento es como una picazón, y el sonido, más la picazón que siento, hacen que yo caiga. Los primeros cinco segundos yo pensé que estaba viviendo una pesadilla”, contó Ortiz, que luce más delgado.

Afirma que todavía se pregunta quién habría querido hacerle un daño así, pues la última vez que discutió con alguien fue con “umpiere en un juego de pelota”.

of-am-sp