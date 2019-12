Collado no buscará la reelección, a pesar más de un 80% de aceptación

David Collado

SANTO DOMINGO.- El alcalde David Collado anunció que no buscará la reelección, a pesar de que cuenta con más de un 80% de aceptación de la ciudadanía y más de 70% de intención de votos, según las encuestas.

En un discurso transmitido por televisión y redes sociales, Collado recordó que se ha caracterizado por ser un líder que no se aferra a los cargos.

“Los cargos son transitorios, no deben ser el propósito, sino un medio, una etapa en lograr un propósito”, expresó.

Apoyará candidata alcaldía del PRM

Informó que apoyará la candidata del Partido Revolucionario Moderno (PRM) a la alcaldía del Distrito Nacional, que, aunque no dijo su nombre, la población infiere que será Carolina Mejía.

Aseguró que continuará trabajando estos últimos cinco meses de su gestión “para seguir haciendo las transformaciones que han permitido que Santo Domingo haya recuperado espacios públicos que por más de 20 años estuvieron abandonados”.

Transparencia y honestidad

“Me siento bien, ya que hoy me puedo parar aquí frente a ustedes y decirles que he gobernado la ciudad con transparencia, con honestidad. No he cargado ninguna habitación de hotel, ni viáticos, ni pasajes aéreos a la ciudad… De igual forma, ningún familiar mío ha sido beneficiado por mi posición ni siquiera con una flota de un celular”, indicó.

Agregó que “he dado lo mejor de mí, todos y cada uno de los días, a Santo Domingo. Asumí un período en la Cámara de Diputados. Igualmente, asumí este período al frente de la Alcaldía y hemos sentado las bases para que sigamos avanzando por lo que entiendo que el componente fundamental de desarrollo de una sociedad es el relevo y la renovación de ideas y dar paso a los demás”.

Principales logros

Entre sus logros al frente de la alcaldía del Distrito Nacional destacó el rescate del malecón, el monumento Fray Antonio de Montesino y la entrada de la ciudad por la Plaza de la Trinitaria. También el rescate de los cementerios.

Mencionó, además, el trabajo en los mercados de la ciudad, la iluminación del Ensanche la Fe, de la Avenida de la Salud, sector Cristo Rey y en los parque de los barrios de la capital.

Asimismo, destacó la recuperación de miles de kilómetros de aceras, calles y sistemas de drenaje en las tres circunscripciones de la ciudad.

Resaltó como uno de los puntos más luminosos de su gestión los niveles de transparencia en la administración pública y la renegociación de los contratos de recogida de basura, con los que la ciudad se ha ahorrado más de 1,300 millones de pesos.

Satisfecho

Dijo que se siente satisfecho por haber asumido y cumplido el compromiso de no fallarle a su generación. “Pero más orgulloso me siento en decir que, pese a todas las dificultades que uno se encuentra en este camino, el bien se ha impuesto y hemos marcado la diferencia en la ciudad de Santo Domingo”, expresó.

“No hemos defraudado a aquellos que confiaron en mí dándome su respaldo con su voto”, afirmó.

jt/am