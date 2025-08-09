Danza Contemporánea estará en Festival de Ballet en Miami

SANTO DOMINGO. – La Compañía Nacional de Danza Contemporánea de la República Dominicana participará en la 30 edición del International Ballet Festival of Miami, un evento danzario de alta trascendencia en Estados Unidos y único de su tipo en Florida.

Así lo anunció la Dirección General de Bellas Artes (DGBA), la cual también informó que los artistas dominicanos integrarán las ¨Contemporary Dance Performances¨ los días 7, 8, 9 y 10 de agosto.

PROGRAMA DANZARIO

El programa incluirá las obras ¨Oír la inmensa noche¨ y ¨Hombres en fuga¨, de Daymé del Toro; ¨Materia en tránsito¨, de Erick Roque; y ¨Yo desaparezco¨, de Michael Foley.

La selección de esas piezas representa la riqueza, madurez y diversidad del repertorio contemporáneo nacional.

El elenco está integrado por los destacados bailarines Erick Roque, Patricia Ortega, Wileydy Contrera, Jonás Padilla, Ana Espino, Wilma Lluberes y Jeremy Caro.

Esta participación internacional fue posible gracias al respaldo del Ministerio de Cultura, y elapoyo de la aerolínea ARAJET, que facilitó el traslado de la compañía de danza a Miami.

FESTIVAL DE MIAMI

Fundado en 1996 por la Miami Hispanic Ballet Company, el International Ballet Festival of Miami es el proyecto de su tipo más ambicioso del sur de Florida, y una de las plataformas más prestigiosas del ballet y la danza contemporánea a nivel mundial.

Cada año reúne a compañías de Europa, Asia, América Latina y Estados Unidos, muchas de ellas por primera vez en suelo norteamericano.

La presentación de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea en este Festival representa un logro significativo para el arte escénico dominicano.

Bailarines formados en Bellas Artes en plataformas de alto nivel reafirma el valor de la enseñanza artística en la República Dominicana.

agl/of-am