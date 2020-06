Danilo y Leonel tienen una cita con la historia

En pocos días, la República Dominicana estará abocada a escoger los funcionarios que dirigirán el Estado para los próximos cuatro años. En ese certamen electoral, los líderes del Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, Danilo Medina Sánchez y Leonel Fernández Reyna, están llamados a desempeñar un rol histórico, ventajoso y trascendental, a partir de una idónea y certera articulación política.

Desde luego, de la decisión conjunta de esos dos dirigentes dependerá el futuro inmediato y promisorio de la sociedad dominicana. Insisto, de su buen juicio y ponderación dependerá, en gran medida, de que el país continúe trillando la senda de la estabilidad económica, el sosiego y el camino definitivo que dejará en el pasado el atraso y el subdesarrollo que nos acogota.

En efecto, y en cierto modo, con ello evitaría que la República, en estos momentos de crisis profunda, caiga en manos inútiles e inexpertas. Así es, infortunadamente, que esto último es lo que se ve en el firmamento político criollo. Todavía más, este hecho podría contribuir a hondar más aún el estado de incertidumbre que vive nuestra tierra debido al virus que nos afecta. Por consiguiente, en caso de resultar positivo, lo que acabo de narrar, así estaríamos conduciendo la nave del Estado hacia un vacío, un retroceso político y económico de consecuencias inaceptables e imperdonables. Incluso, la historia lo registrará y lo rastreará como culpables de esa potencial debacle y hecatombe económica a los dos antedichos ciudadanos.

En ese sentido, los dominicanos no le perdonaríamos al Presidente Danilo Medina y al ex gobernante Leonel Fernández, que por sus diferencias, agravios y ofensas personales allanen y nivelen el camino que transfiere inexorablemente, como decía el artista de Navarrete, “la Silla de Alfileres” a figuras políticas y aves de mal agüero y de triste recordación en el manejo de la cosa pública. La razón del hecho es que no debemos olvidar la historia reciente. Porque lo que se avizora es que quienes pretenden agarrar y enganchar el toro por los cuernos son los mismos de ayer. En cambio, y antes bien, con nueva etiqueta y envase. Pero, como dice un viejo aforismo popular, te conozco bacalao aunque venga disfrazado y disimulado.

Así que, ambos deben entender que estos denuestos pueriles no deben constituir la plataforma que encaminen al país al colapso y al desmayo en brazos de gente que viene, diplomáticamente, con aureola de novicia, pero que pasó por la administración pública y lo único que recordamos es el desastre económico y las calamidades que sufrió el pueblo en sus últimos 4 años que gobernaron.

La población no les perdonaría a Danilo Medina y a Leonel Fernández que el país retroceda a un pasado tétrico y de dificultades económicas, por fortuna, ya superado en las ejecutorias de los gobiernos del PLD. Por eso, el sosiego y la placidez de que disfrutamos en los 20 años de gerencia peledeista deben continuar ininterrumpidamente. Más bien deseo decir, visualizar un híbrido para impedir que las dos embarcaciones conocidas con las siglas PLD-FP naufraguen en un mar tortuoso y con fuerte marejada. Pues, estamos a tiempo de escoger un capitán que lleve el buque a puerto seguro. De esa manera, los pasajeros que vienen desde lejos haciendo la travesía puedan continuar la ruta sin tropiezo ni caída lamentable con un nuevo oficial. Esto será posible, en la medida de que nos despojemos de malos ultrajes.

Así pues, que imploramos que la tozudez y obstinación no aderecen el camino que facilitará abrir las puertas de par en par de la casa de gobierno a un futuro incierto e inseguro que jamás desearían vivir los dominicanos.

Aún más, albergamos la esperanza de que como políticos astutos y sagaces deben entender que esa obnubilación y ceguera personal lo está impulsando y excitando a mantener una postura hasta ahora errónea e inexacta y que podría estimarse como un mal de diferencia ingenua entre dos veteranos y experimentados hombres de Estado. Hasta cierto punto, esa actitud de terquedad y alejamiento, replico, podría afectar sensiblemente el poder político y el futuro del país. Y, naturalmente, así lo sentenció, Fernando de Rojas, en La Celestina, “sepa que perder la buena vida es más trabajo que la misma muerte”. Y la buena vida que el PLD ha garantizado a los dominicanos hay que mantenerla para satisfacción de todos.

En consecuencia, ellos que han dedicado su vida a servir al país para que la existencia de los dominicanos sea más llevadera y digerible. Deben estimar oportuno que uno y otro hijo legítimo del PLD debe analizar de manera profunda y concienzuda, sin pasiones desbordantes negativas, el presente y el futuro político de nuestro terruño. A propósito de lo dicho, ya, desde la grada, el pueblo está observando el rol que la historia les tiene reservada. Pues bien, como no son miopes, deben mirar a mayor distancia como el águila.

Así es, que en esa cita con la historia ambos líderes no deben exhibir una conducta que dé señales de que sus intereses particulares están por encima del supremo interés general de la patria. Todo lo contrario. Y más aún, en esta circunstancia de crisis económica, angustia y ansiedad por la que se encauza la nación como consecuencia de la epidemia. En ese sentido, deben ponerse a la orden del país sin miramiento espinoso ni objeción alguna. En ese encuentro sólo deben mirar el interés colectivo.

Los dominicanos que conocen la capacidad de sacrificio y abnegación que los dos han experimentado en su vida en beneficio del país. Por ello, están confiados en los liderazgos inigualables y extraordinarios que poseen los dos militantes por décadas del Partido de la Bandera Morada y la Estrella Amarilla para que en esta ocasión los pongan a favor del bien común. “A fin de cuentas, en esa cita con la historia, los dominicanos esperan un presente halagüeño y un futuro promisorio para la patria.”

