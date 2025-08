Danilo hace fuertes críticas a la política educativa del Gobierno

Danilo Medina hablando con periodistas luego de una asamblea de dirigentes del PLD en La Vega

LA VEGA, República Dominicana.- El expresidente de la República y presidente del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, dijo que es “un grave retroceso” la decisión del actual gobierno de no completar más de 11,000 aulas dejadas prácticamente listas por la anterior gestión peledeísta.

Señaló, asimismo, que tendrá un impacto social negativo la decisión de eliminar la tanda escolar extendida.

Al ser entrevistado por periodistas luego de participar en una asamblea de dirigentes del PLD en esta ciudad, deploró que se esté desmontando un modelo que fue concebido para igualar oportunidades entre niños de sectores empobrecidos y aquellos de clases media y alta.

“Es lamentable que, por no darle continuidad al Estado, once mil aulas que dejamos prácticamente a punto de terminar, no se hayan terminado. Y que ahora tengamos la necesidad de cambiar el modelo de Tanda Extendida por un modelo de dos tandas para poder hacer espacio a los que no pueden ingresar a la escuela. Eso es criminal”, expresó.

Medina explicó que la Tanda Extendida no sólo tenía como objetivo ampliar el horario escolar, sino servir como una herramienta de justicia social y apoyo económico para familias vulnerables, especialmente las madres solteras.

Agregó que hay estudios que prueban cómo la falta de nutrición adecuada en los primeros cinco años de vida afecta el desarrollo del cerebro infantil y, por tanto, la capacidad de aprendizaje, creando brechas profundas entre los estudiantes según su nivel socioeconómico.

PRESA EN LA VEGA

En otro orden, el ex mandatario dijo que hay una necesidad histórica de construir una presa en La Vega, lo cual sería sumamente importante para la agricultura y el abastecimiento de agua potable. Sin embargo, advirtió que hay sectores que intentan apropiarse políticamente de esa demanda colectiva.

“La Vega siempre lo ha demandado como una necesidad para la agricultura y el agua potable”, precisó.

Durante la asamblea de dirigentes, Medina dio por seguro que el PLD volverá a Gobernar y reiteró que con este partido en el poder “se vivía mejor”

Exhortó a los presentes y a la membresía peledeista a presentar la obra de gobierno del PLD como garantía del seguro triunfo.

LA ASAMBLEA

La actividad peledeísta tuvo lugar en el club Enriquillo. Medina estuvo acompañado de una representación del Comité Político peledeista, encabezaba por Johnny Pujols, secretario general e integrada además por Zoraima Cuello y Temístocles Montás así como los dirigentes Aura Toribio, Bolívar Marte, Ángel Estévez, Julio Cesar Correa, Edwin Mejía, Johnny Leonardo, Raymond Núñez, Ignacio Céspedes, Anyolino Fernández y Alba Iris Rodríguez.

También, Gustavo Sánchez, Domingo Jiménez, Francisco Domínguez Brito, Juan Ariel Jiménez, Thelma Eusebio, Yomaira Medina, Radhamés Camacho , José Dantés Díaz, Alejandro Montás, Robert De la Cruz, Sonia Mateo, Mayobanex Escoto, Alexis Lantigua y Héctor Olivo.

El sacerdote Carlos Vásquez bendijo el acto y el diácono José Antonio Henríquez hizo una invocación en la que llamó a la unidad partidaria.

En la asamblea se juramentaron en el PLD, procedentes de las filas del PRM, Feliz Alejo y José Monegro.

La maestría de la ceremonia estuvo a cargo de Héctor Olivo, miembro del Comité Político, y del profesor Andrés Faña, presidente del PLD en Jarabacoa.

sp-am