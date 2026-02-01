Danilo dice el PLD sacará del poder a PRM en elecciones 2028

Danilo Medina

SANTO DOMINGO.- El expresidente y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, aseguró este domingo que “estamos transformando la estructura desde las mesas y recintos electorales para sacar al PRM del poder en las elecciones del año 2028”.

Medina habló tras finalizar una asamblea de miembros y militantes del PLD en Santo Domingo Norte.

Informó que la organización política desarrolla un proceso de reestructuración a nivel nacional, orientado a fortalecer su base electoral y preparar el camino hacia la definición de su propuesta presidencial.

Explicó que el PLD está cambiando su estructura orgánica para organizarse a partir de las mesas y recintos electorales, de manera que cada miembro pertenezca al colegio donde ejerce su derecho al voto, formando parte de un oomité de base y, a su vez, de un intermedio correspondiente a su recinto electoral.

“Todo el que está organizado en el PLD pertencerá a una mesa donde vota, a un Comité de Base de los votantes de esa mesa y a un Comité Intermedio del recinto electoral”, precisó.

LA ASAMBLEA EN SANTO DOMINGO NORTE

Durante la asamblea fueron juram,entados 300 nuevos miembros.

Las palabras de bienvenida las pronunció Johnny Thomas, presidente del PLD en Santo Domingo Norte, quien destacó la unidad e integración de los militantes y dirigentes de allí para lograr el éxito alcanzado en el encuentro de este domingo.

Cristina Lizardo, presidenta en Santo Domingo, elogió el esfuerzo desplegado que concluyó con una asamblea entusiasta, una señal de la fortaleza alcanzada por el PLD.

Asistieron el secretario general Johnny Pujols; los vicepresidentes Temístocles Montás, Zoraima Cuello e Yván Lorenzo; el presidente municipal, Johnny Thomas, Lidio Cadet, Elías Cornelio, Alfonso Ureña, los diputados Gustavo Sánchez y Damaris Vásquez, así como los dirigentes René Polanco. Luis Santana, Cirilo de los Santos, Emmanuel Morales, Sócrates Pérez, Leonardo Aquino, Ramón Martínez y Blanca Rodríguez, entre otros.

of-am