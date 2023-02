Daniel Ortega, tiroteándose a los pies, al pecho y al “cocote”

1 – En un artículo anterior expuse, que el gobierno de Daniel Ortega está siendo víctima de la misma conspiración que enfrentó Juan Bosch en 1963 cuando una parte de la jerarquía de la Iglesia Católica, la oligarquía y el establishment del imperio estadounidense accionó para sacarlo violentamente del poder.

2 – Aquel artículo lo titulé, “Traición actual de curas Nicas y de dominicanos en 1963”. Para narrar aquellos acontecimientos históricos me valí de tres documentos magistrales: uno de la autoría de José Manuel Castillo titulado “Juan Bosch y la Iglesia” – “La Iglesia y el Golpe de Estado a Bosch” – de la pluma del difunto Guido Riggio, y la “Iglesia Católica y Oligarquía”, del periodista Esteban Rosario

En aquellos trabajos básicamente se narra cómo la jerarquía de la Iglesia Católica conspiró junto a la oligarquía y el establishment norteamericano para derrocar a Bosch.

3 – Coincidencialmente, la conspiración con acciones violentas atribuidas al obispo nicaragüense Roland Álvarez y a otros sacerdotes para derrocar al gobierno Sandinista encabezado por Daniel Ortega, son una réplica de los hechos conspirativos llevados a cabo por los obispos dominicanos en 1963 para derrocar al gobierno constitucional de Juan Bosch. Entre aquellas acciones conspirativas estuvieron: aliarse en conjura contra Bosch a sectores de la ultraderecha y al establishment norteamericano para menoscabar la integridad nacional; propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad, como aquella de acusar a Bosch de comunista y de que quería destruir las Fuerzas Armadas; organizar grupos violentos con el propósito de desestabilizar al Estado y atacar a las autoridades constitucionales; fomentar la movilización ciudadana alterando la paz social en perjuicio del Estado como fueron aquellos mítines de reafirmación cristiana e instigar a las Fuerzas Armadas y al pueblo contra Bosch; llevar a cabo una intensa labor propagandística en los medios de comunicación para con engaños y mentiras, manipular y al efecto movilizar la opinión pública para con ello crear las condiciones para el derrocamiento del gobierno constitucional.

4 – En este contexto sería útil releer la declaración de los obispos dominicanos que conspiraron para derrocar a Bosch en 1963. Esta declaración fue emitida el 15 de noviembre de 1962. Su contenido expresaba lo siguiente: “Los católicos deben darse cuenta de la ideología que propugna el PRD, para ver si está de acuerdo con los principios cristianos. El papa Pio XI exhorta a los católicos a no descuidar el derecho a votar cuando entra en juego el bien de la Iglesia o de la Patria, porque el abstencionismo puede ser fatal para la supervivencia de los postulados cristianos. Ningún cristiano puede ofrecer su voto a quien combate los lineamientos de la doctrina del cristianismo. Exhortamos a las mujeres cristianas para que hagan un voto de paz y a todos los católicos a votar como deber de conciencia, a no vender su voto y a pensar que con él se va a defender la Patria de la destrucción y del caos, y a dar un mentís a los enemigos de Dios”. “Os bendecimos en el Señor”

Firman: Octavio Antonio Beras, Hugo Eduardo Polanco Brito, Francisco Panal, Juan Félix Pepén y Tomas F. Reilly. Paralelamente, también se adherían a este documento el padre Láutico García, Rafael Marcial Silva y otros que hacían causa común con ellos.

5 – En su oposición contra Bosch, Marcial Silva sustentaba: Bosch es un hombre peligroso. Bosch es un hombre de cuidar por sus ideas marxistas y porque está “en contra de la Iglesia”. Bosch – sostenía Marcial Silva – es el Hostos dominicano: “irrespetuoso de la religión”.

6 – De aquella conspiración del catolicismo contra Bosch, los periodistas Miguel Guerrero y Humberto Salazar, escribieron lo siguiente: Quienes llevaban la voz cantante en estas acusaciones de comunista contra Bosch, eran los jerarcas de la Iglesia Católica. Entre ellos, el padre Marcial Silva llegó a pedir a los militares que salvaran al país del comunismo representado por Bosch.

7 – A las misas del padre Marcial Silva solían concurrir entre militares y familiares multitudes que llegaban hasta las dos mil personas, que abarrotaban el templo y llenaban los alrededores del cine para los alistados de la base de San Isidro.

8 – Aquellas misas eran verdaderas manifestaciones, que adquirían el tono de reales desafíos con los sermones del sacerdote, casi siempre dirigidos contra el Gobierno y el propio Presidente. Toda la oficialidad estaba al tanto de estas cosas y de la rivalidad creciente entre el capellán y el jefe del Estado Juan Bosch.

La inquina contra Bosch llegó a ser tan grande, que en La Vega, una ciudad que era centro de una zona muy católica, un sacerdote se negó a cantar una misa que querían dar los jóvenes del PRD porque el PRD era comunista.

9 – Los obispos y jerarcas antiboschistas trataron por diversos medios de influir en la Fuerzas Armadas y el pueblo para que estos se uniesen contra Bosch para derrocarlo. Por ejemplo, Wessin sostenía: si el comunismo triunfa, destruirá al ejército dominicano, tal como hizo Fidel Castro en Cuba, cuyos oficiales fueron más tarde asesinados, encarcelados u obligados a irse al exilio.

10 – En su cruzada contra Bosch – Wessin predicaba – ante el adagio de que “guerra avisada no mata soldado”, las Fuerzas Armadas dominicanas no pueden dejar engañarse “con frases bonitas y ofrecimientos mentirosos, que detrás de eso lo que hay es traición y sangre”. Es bueno que los comunistas sepan – recalcaba Wessin — que “los militares dominicanos constituimos una barrera infranqueable con un letrero que dice: No pasarán, traidores”. Si aun así, lograran pasar esa barrera, tendrían que hacerlo “sobre charcos de sangre y senderos sembrados de cadáveres”.

11 – De la historia anterior se puede observar, que la ignorancia en términos políticos que tenía el pueblo dominicano y particularmente de quienes dirigían sus instituciones en esos años, fue usada como el instrumento principal para acusar a Juan Bosch de ser un agente del comunismo internacional.

12 – Fue así como a solo 5 días de las elecciones del 20 de diciembre de 1962, los obispos volvían remachar su oposición rabiosa a Juan Bosch con las exhortaciones y advertencias siguientes:

“Los católicos sólo deben votar por personas honestas que ofrezcan garantías para el futuro de la Patria y de la Iglesia.”

“Los católicos no pueden votar por partidos que atenten contra el orden cristiano, como son los partidos de tipo marxista.”

La Iglesia hacía estas exhortaciones y advertencias a la vez que decía mantener una estricta neutralidad en las presentes circunstancias.

13 – Aquel golpe de Estado contra Bosch, está plasmado en la historia. Sus resultados posteriores fueron: abolición de la Constitución liberal de 1963 para sustituirla por otra que respondía a los intereses materiales e ideológicos de la Iglesia Católica, de la oligarquía nacional y del establishment norteamericano. Ese golpe de Estado generó la revolución de abril 1965 con sus más de cinco mil muertos. Este conflicto luego se transformó en “guerra patria” al enfrentar la invasión de los marines norteamericanos. Aquel funesto golpe de Estado trajo consigo la dictadura balaguerista de los 12 años donde fueron asesinados o encarcelados los más granado de la juventud dominicana. Aquel golpe de Estado provocó la inmolación de Manolo Tavares Justo y del coronel Francisco Alberto Caamaño Deño y de sus correligionarios en las escarpadas montañas de Quisqueya. También, la inmolación de los Palmeros el 12 de enero de 1972 fue una consecuencia más del golpe de Estado que nos ocupa. Con aquel funesto golpe de Estado, vía los marines norteamericanos, se introdujo la droga en todos los barrios de nuestra patria.

14 – Aquel funesto golpe de Estado, fue quien tronchó el afianzamiento de la democracia en nuestra República Dominicana y que causó con ello, los macabros eventos que posteriormente llenaron a nuestro país de sangre, luto y atraso. Sin embargo, los protagonistas de aquel golpe de Estado, nunca han sido juzgado ni han pagado por aquel crimen contra la patria; al contrario, se les tiene como a próceres y quienes le han sustituido en sus “dignidades”, persisten con querer imponer a sangre y fuego sus ideas medievales, como lo es la imposición de un código penal excluyendo las tres causales científicas que justifican el aborto terapéutico. Y lo peor, aun los poderes del Estado y parte de nuestro pueblo, siguen genuflexos ante semejante emporio clerical.

Daniel Ortega tiroteándose a los pies, al pecho y al “cocote”

15 – Como ya se ha confirmado, los sacerdotes nicaragüenses que en la actualidad han estado enfrentando a Daniel Ortega para derrocarlo, se han valido de las misma tácticas y estrategias a que recurrieron los obispos dominicanos para derrocar a Juan Bosch, teniendo como matriz el anticomunismo rampante enarbolado en de décadas de la guerra fría por todos los tiranos impuestos a sangre y fuego por el establishment norteamericano; por ejemplo, Trujillo, hasta el día de su muerte fue un paladín del anticomunismo.

16 – A Bosch no le era posible llevar a los tribunales y lograr sancionar a aquellos obispos por el delito de conspiración para derrocar a su gobierno constitucional. Esa acción jurídica por parte de Bosch contra aquellos obispos era impensable. Si siquiera lo hubiese intentado, en el acto hubiese sido derrocado. Sin embargo, en escenarios y épocas diferentes, Daniel Ortega ha llevado a la justicia y logrado sancionar al obispo y a los curas de menor jerarquía que su gobierno ha acusado de conspiración para derrocarlo.

17 – Pero resulta (a mi modo de ver), que Daniel Ortega con estos sometimientos y condenas está tiroteándose a los pies, al pecho y a la cabeza, o como dice un amigo mío, “tirándose al mismo al cocote”. En este caso, la inteligencia de Daniel y asesores, ha estado obnubilada.

18 – Sinceramente creo, que Daniel Ortega, a pesar de tener toda la razón del mundo para enfrentar a los conspiradores contra su gobierno, no lo ha hecho de la mejor manera. Esta confrontación directa contra eclesiásticos que gozan del apoyo incondicional de sectores e instituciones poderosísimas a nivel mundial, constituye un error garrafal de Daniel Ortega. Esa agresividad puede marcar el inicio del colapso del gobierno que se hace llamar Sandinista.

19 – Por lo pronto, ya hemos visto que el Departamento de Estado de los Estados Unidos está exigiendo a Daniel Ortega la inmediata liberación del obispo Roland Álvarez, condenado a 26 años de cárcel por el delito de traición a la patria. Por igual, el papa Francisco está muy preocupado por este encarcelamiento. Y puedo vaticinar, que en los días venideros, Ortega no podrá aguantar las presiones que le vendrán de los sectores poderosos aludidos a nivel planetario, que se unirán reclamando la libertad de este obispo y demás prisioneros. Para peor, a esta acción temeraria de Ortega, se le suma la deportación y despojo de la nacionalidad de más de 300 nicaragüenses de pura cepa que son opositores.

A modo de conclusión

A mi modo de ver, constituye un solemne disparate y una decisión antipolítica y anti táctica, que en estos tiempos se esté expatriando y quitándole la ciudadanía a los nacionales de un país, tal como lo ha hecho el presidente Ortega con más de 300 nicaragüenses. En este caso, aunque los hechos cometidos por los acusados ameriten las penas establecidas, en este momento y en las circunstancias en que se debate el gobierno de Ortega, las sanciones tomadas contra el obispo Roland Álvarez y los más de 300 expatriados, no son tácticas ni estrategias políticas correctas, puesto que, a la larga o a la corta, Daniel Ortega no podrá resistir las presiones externas que lo acorralarán sin darle tregua, hasta que sea vencido. Entonces, los vilipendiados de hoy, Ortega los habrá convertido en los héroes del mañana.

En esta etapa de su vida, Ortega debería volver a leer “El Arte de la Guerra” de Sun Tzu. La prudencia, saber cómo, y en qué momento atacar o retirarse son parte de las tácticas y estrategias que consolidan el triunfo en el arte de la guerra. Si no hay sabiduría, en cualquier acción que emprendamos, la sal será más que el chivo; entonces, la vendimia no valdrá la pena.

A mis lectores, les dejo la palabra

