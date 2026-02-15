Damian Lillard logra victoria en el concurso de triples de la NBA

LOS ÁNGELES — Damian Lillard podría no haber jugado ningún partido en toda la temporada con los Portland Trail Blazers mientras se recupera de una rotura del tendón de Aquiles, pero cuando pisó la cancha para la tanda de triples del Juego de Estrellas del sábado, fue la hora de la victoria, como siempre.

illard ganó la competición con una puntuación de 29 en la ronda final, superando al base de los Phoenix Suns, Devin Booker, y al novato de los Charlotte Hornets, Kon Knueppel, para ganar por tercera vez en los últimos cuatro años.

Lillard se unió a Larry Bird y Craig Hodges como los únicos otros tres ganadores del evento, que comenzó en 1986.

Lillard, de 35 años, sufrió una rotura del tendón de Aquiles izquierdo en el cuarto partido de la serie de primera ronda de los Milwaukee Bucks contra los Indiana Pacers en abril y se sometió a una cirugía exitosa en mayo. Milwaukee lo despidió en julio, a través de la cláusula de estiramiento, y firmó un contrato de tres años por 42 millones de dólares para regresar a Portland, la franquicia que lo seleccionó y donde jugó sus primeras 11 temporadas.

Es el segundo jugador en competir en la competición tras estar lesionado toda la temporada hasta llegar al Juego de las Estrellas. El base de los Denver Nuggets, Voshon Lenard, ganó la competición de triples en 2004 y participó en el evento en Denver en 2005 para intentar defender su título mientras se recuperaba de una rotura de tendón de Aquiles sufrida en la noche inaugural con los Nuggets.

