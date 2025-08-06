Culmina este jueves mandato jefe Consejo Presidencial Haití

Miembros del Consejo Presidencial de Haití

Puerto Príncipe, 6 ago.- El jefe del Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT), Fritz Alphonse culmina este jueves su mandato, y será relevado por Laurent Saint- Cyr quien prometió cambiar la realidad que vive hoy la nación caribeña.

Laurent Saint-Cyr llamó al sector privado a trabajar para construir un país estable y seguro, y subrayó la importancia de la sinergia entre los agentes públicos y privados para crear un entorno propicio para el desarrollo.

«No creas riqueza a través del miedo. No construimos un futuro en la inestabilidad», enfatizó Saint -Cyr, quien asumirá el jueves la jefatura del CPT.

La seguridad es una condición sine qua non para la recuperación económica, expresó el empresario citado por el diario Le National.

Es necesario que el sector privado supere los estereotipos y adopte medidas, que deje atrás los discursos y pase a la acción, pues solo así estará comprometido con la paz, la justicia social y Haití.

of-am