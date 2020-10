Cuidando esposa en estado vegetativo durante 48 años

El autor es abogado. Reside en Santo Domingo

POR RAMFIS RAFAEL PEÑA NINA

En estos días tan convulsos, abrumados entre política, pandemia, feminicidios, corrupción y un sin número de problemas que nos arrastran a la desesperanza, hoy quiero compartir una historia ejemplarizadora.

Al contraer matrimonio, escuchamos como nos tararean, juntos en las malas y las buenas, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. El Sí quiero, el Sí acepto, sale de inmediato de las parejas, sin pensar el significado de tan alto compromiso.

Agustin Pérez Mozo, al dar el Sí a su esposa Rosa Leda Nina Rivera, asumió con gran responsabilidad, en la salud y en la enfermedad, su esposa, quien por una simple operación de angina o garganta quedó en estado vegetativo hace 48 largos años.

Al día de hoy, le sigue cuidando con esmerada atención, llenándola, no solo de esmerada atención, sino de mimos sin esperar respuestas por la condición de ella.

Noventa años cumplirá Don Agustín el 25 de este mes de Octubre, habiendo dedicado 47 de estos a tan hermosa obra, ejemplo de que no todo está perdido en este mundo tan convulso e inhumano que nos ha tocado vivir.

Nunca le ha importado si alguien más que Dios tomará en cuenta su responsable labor de esposo y padre.

Como hijo no puedo quedarme indiferente ante tan maravilloso ser humano, Gracias Papi, te deseo que los años que nuestro Dios guarda para ti, sean de mucha salud y felicidad.

Es que aun en la situación que has vivido, siempre me has premiado con una sonrisa, un abrazo fuerte y un hola mi hijo.

Te adoramos padre, tus hijos Héctor y Juana, Carlos Agustín (EPD), tus nietos Eric (EPD) Patricia, Marx Lennin, Carla, Rosa, bisnietos, Ian e Isabelle.

JPM

