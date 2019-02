Cuestionable visión del sector privado dominicano

No somos contrarios a este planteamiento del Banco Central pues creemos que todo tipo de esfuerzo que el sector público pudiera hacer para reducir o eliminar la desigualdad social (desempleo y pobreza, según mi criterio) bien vale la pena, a pesar de las aberraciones de la democracia desde 1962 a la fecha pues todo no ha sido color de rosa ni tampoco lo supremo, lo máximo en materia de bienestar nacional.

Dentro de este contexto hay que reconocer las transparentes declaraciones del ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta (Listín Diario, 4/2/19) al decir que el sector privado es responsable de generar más del 85% de los empleos de manera directa, y al mismo tiempo más del 86% de las riquezas que se producen en la economía. De ser así quizás se podría decir que el sector público genera el 15% de los empleos de manera directa y el 14% de las riquezas que se producen en la economía. Pero nada de eso está muy a la vista ya que el PIB del sector público nunca ha sido calculado como requisito para definir el aporte de la riqueza de dicho sector en la economía o el bienestar nacional. En tal sentido nunca se han colocado dentro del PIB las “Empresas Públicas de Bienes y Servicios – Financieras y No Financieras” y la inversión pública costo-beneficio (Ref./Google: “Estado productivo o populista”)

Las cosas son algo distintas en el sector público con una nómina pública bastante sustanciosa. El nivel salarial en el sector público no está asociado con la productividad de dicho sector, contrario al sector privado donde la productividad empresarial y laboral justifican los niveles de salario. Esto último nada tiene que ver el crecimiento de la población sino con las leyes que rigen el comportamiento de la micro economía. En el sector público, por el contrario, se tiene en cuenta el crecimiento poblacional y la inflación como aspectos macro económicos que rodean el salario público. Esto bajo el supuesto de que los políticos no son empresarios y por lo tanto no toman en cuenta la inversión pública costo-beneficio sino el presupuesto nacional a la hora de asignar salarios cuando logran el poder.