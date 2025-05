Cubre sobre Haití: odio, resentimiento y frustración (OPINION)

EL AUTOR es economista. Reside en Santo Domingo.

¿Tendrá algún significado, algún consenso o una declaración final con una foto en familia desde el Palacio Nacional con el Doctor Merengue presente? Eso es mucho pedirle a un liderazgo político donde predomina el odio, la frustración y el resentimiento.

Veamos porque lo digo. El dirigente político Carlos Amarante Baret, líder de la organización Avancemos, le pidió al PLD y a la FP, desoír el llamado del presidente Luis Abinader. de que se sumen al pacto de nación sobre la crisis haitiana.

El exministro de Educación dijo que la oposición política no debe legitimar ese pacto, al que califica como “poses de marketing” del Gobierno.

Leonel Fernández se inventó que la reunión no fuera en el Palacio Nacional sino en el Consejo Nacional de Desarrollo con la participación de todos sus miembros. O sea, llevar la discusión a un terreno donde se habla mucho, pero nada se acuerda.

Danilo Medina fue mas lejos y quiere que Abinader vaya al local del PLD para una discusión bilateral sobre el tema haitianos y rechaza la reunión conjunta.

Pero la militancia tiene voz, aunque no se escuche. Presionan a sus lideres a no quedarse rezagados con el tema haitiano para no hundirse más en el barro, por lo que finalmente acordaron reunirse en el Ministerio de Defensa el miércoles 14 de mayo. Después de todo, la foto familiar va, pero terminada la reunión nada cambiará.

El pais corre un gran riesgo de que el terrorismo en Haití termine conquistando el poder absoluto y extendiéndose a nuestro territorio, poniendo en juego nuestros valores más sagrados y eso va más allá de los lideres políticos, convirtiéndose en un problema de toda la Nación y de una sociedad civil que ha mostrado fuerza y determinación para defender nuestra soberanía.

No incluyo aquellos movimientos extremistas que fomentan el racismo y la xenofobia ni a los cabrones que siguen traficando con haitianos indocumentados.

¿Podremos proteger 380 kilómetros de frontera si se produce una avalancha de haitianos tratando de entrar al pais y huyendo del genocidio desatado por un gobierno controlado por bandas terroristas?

Si Estados Unidos suspende la ayuda a la Fuerza de Paz en Haití lidereada por Kenia, en 48 horas esos soldados estarán de vuelta a su pais. ¿Y entonces?

Varios sectores económicos dependen mucho de la mano haitiana y hay que utilizarla siempre que esté legalmente protegida. Pero no necesitamos cientos de miles de haitianos ilegales hacinados y escondidos en barrios y comunidades alrededor del pais, sin trabajo y buscándosela como sea para sobrevivir, incluyendo actos vandálicos.

El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Brache, planteó la pasada semana regularizar de manera temporal la mano de obra extranjera que trabaja en los sectores «clave» de la economía, especialmente la construcción y la agroindustria.

El empresario sugirió que se puede dotar de carné a los trabajadores, previo al registro de los datos biométricos y citó los casos de México y Estados Unidos. Esa propuesta es la que hemos sugerido en varias ocasiones aunque tiene sus riesgos.

